Infortunio Dybala, l’esito degli esami: tempi di recupero UFFICIALI

Ieri sera la situazione sembrava essere grave invece gli esami strumentali di Dybala hanno dimostrato uno stop non lunghissimo

I tifosi della Roma hanno cominciato la settimana con una felicità e tranquillità ritrovata grazie alla vittoria contro il Cagliari, che ha evidenziato anche un miglioramento nella forma fisica. Nonostante l’avversario non fosse così difficile, visto l’ultimo posto con soli due punti, i giallorossi hanno dimostrato di avere gamba e di aver smaltito per la maggior parte le fatiche della prestazione effettuata in Portogallo.

Anche se il pensiero di felicità è forte ce n’è uno che è ancora più potente e non è affatto piacevole: riguarda l’infortunio di Dybala. L’attaccante argentino ha subito un intervento molto duro da parte di Prati, che è andato a contrastarlo al limite dell’area romanista per recuperare subito il pallone. Il centrocampista però ha colpito solo la gamba sinistra del numero 21, che ha dovuto lasciare il campo poco dopo al 40′.

Le prime sensazioni sono state negative, con Dybala che è uscito dal campo zoppicando e con Mourinho che ha assistito alla scena con le mani nei capelli. La paura di dover rinunciare per il lungo periodo alla Joya era concreta e si temeva uno stop di diversi mesi a causa di una lesione dei legamenti.

Infortunio Dybala, esami strumentali e diagnosi: fuori un mese

Se questi avessero subito una lesione allora il rientro di Paulo sarebbe slittato addirittura al 2024, con al Roma in difficoltà nelle prossime partite. Glie esami, invece, hanno fatto tirare un sospiro di sollievo ai tifosi e a Mourinho, visto che le aspettative non erano delle più rosse.

La risonanza magnetica a cui si è sottoposto Dybala ha evidenziato lo stiramento del collaterale sinistro che terrò fuori l’argentino per un mese. Il ritorno del numero 21 romanista è previsto prima del 12 novembre. giorno del derby contro la Lazio. Per fortuna la botta ricevuta ha creato il minimo danno che ci si potesse aspettare, con i più pessimisti che già pensavano di dover rinunciare all’ex Juvenuts per tanto tempo.