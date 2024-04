Dalla Juventus alla Roma: Chiesa arriva con lo sconto

Il futuro di Federico Chiesa è avvolto da una coltre nebbia di mistero ma, dopo le voci del divorzio con la Juve, giungono nuovi gustosi aggiornamenti

Negli scorsi giorni, tra i vicoli della città eterna, non si è fatto altro che parlare della possibilità per la Roma di De Rossi di fare un salto di qualità non indifferente, con il potenziale approdo di uno dei talenti europei più chiacchierati degli ultimi anni. Federico Chiesa non è stato semplicemente accostato alla Roma come un sogno proibito ma, secondo quanto emerso, Daniele De Rossi avrebbe intrattenuto direttamente una conversazione con il numero 7 bianconero, durante la quale il comandante di Ostia parrebbe aver presentato la città eterna come il contesto ideale per completare quella controversa rinascita che il figlio d’arte fiorentino sta affrontando ormai da mesi.

Il grave infortunio subito dall’eroe azzurro di Euro 2020 lo ha fatto pericolosamente scivolare in fondo alle gerarchie bianconere di Massimiliano Allegri, il quale, tra una ricaduta e l’altra di Chicco Chiesa, ha persino trovato il tempo di far esordire un giovante tedesco classe 2005, che attualmente parrebbe persino il preferito di Max in quella zona del campo. Stiamo naturalmente parlando di Kenan Yildiz, il quale, anche nel caso dell’incombente sfida che attende la Vecchia Signora contro i rossoneri di Pioli, rischia nuovamente di soffiare il posto a Chiesa.

Tuttavia, la profonda revisione del valore del calciatore compiuta da Massimiliano Allegri, parrebbe non essere condivisa dal resto d’Europa, dove il nome di Chiesa rimanda ancora a qualità e caratteristiche sempre più rare nel calcio contemporaneo.

Le Big europee ingolosite da Chiesa

Al netto di una condizione fisica indubbiamente ancora in fase di assestamento, risulta altrettanto evidente come il contesto bianconero stia iniziando a pesare sulle spalle di Chiesa, continuamente preoccupato di dover dimostrare il proprio valore nei pochi minuti che Allegri gli mette a disposizione prima di richiamarlo in panchina per far spazio a Yildiz.

A prescindere da chi continua a strapparsi i capelli davanti alla gestione di Allegri – in molti continuano a credere che i due gioielli bianconeri possano serenamente condividere il campo, poiché le caratteristiche di Yildiz gli permetterebbero di ricoprire il ruolo di trequartista – vi è anche chi (come riportato da Mundo Deportivo), fuori dai confini nazionali, sta iniziando a “sfregarsi le mani” in vista del possibile divorzio di Chiesa dalla Juve.

Si sta parlando di quella che, probabilmente, potrebbe essere l’ultima vera occasione per portarsi a casa un calciatore potenzialmente devastante ad un prezzo relativamente basso. I 70/80 milioni di euro che occorrevano fino a qualche anno fa per acquisire il cartellino dell’ex Fiorentina sono divenuti 40 (almeno secondo le stime di Transfermarkt) e, sempre secondo Mundo Deportivo, nonostante vi sia un contratto in essere fino a giugno 2025, le opzioni di Chiesa alla Juventus saranno due tra qualche settimana: o rinnovo o partenza.