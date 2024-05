De Rossi non risparmia nessuno: la risposta a Gasperini

Nel corso della conferenza stampa prepartita Daniele De Rossi ha risposto così ad una domanda sulle parole del collega Giampiero Gasperini

La parte finale della stagione si fa ancora una volta complicatissima per la Roma. Già lo scorso anno Mourinho si era visto davanti una scelta complicata, quella di provare ad arrivare fino in fondo in Europa, oppure provare a giocarsi la qualificazione in Champions League, con una rosa corta che non gli ha permesso di bilanciare le forze tra le due competizioni.

Lo Special One scelse di puntare alla coppa europea, ritrovandosi a dover schierare diversi primavera nelle gare di campionato, fattore che purtroppo gli costò la qualificazione in Champions. Oggi De Rossi si trova in una situazione analoga, difficilissima da gestire, dalla quale però non è uscito con le ossa completamente rotte.

I giallorossi infatti sono ancora in corsa per raggiungere l’obbiettivo qualificazione, ma prima c’è un’importante finale da provare a conquistare. Ecco le parole del mister durante la conferenza stampa prepartita, nella quale ha risposto ad una domanda sulle parole proferite da Giampiero Gasperini.

De Rossi risponde a Gasperini: “Ero preparato a questa domanda…”

Una Roma chiamata dunque ad un’impresa titanica, quella di riuscire a ribaltare la sconfitta per 0-2 dell’andata contro un Bayer Leverkusen capace di collezionare una striscia di oltre 40 partite senza sconfitta. Questo dato però non deve scoraggiare i calciatori romanisti, che dovranno entrare in campo con la voglia di vincere e di dare tutto per questa maglia.

Lo sa bene De Rossi, che avrà di certo preparato i suoi uomini a dare tutto in questi 90 minuti. Nel giorno della vigilia del match il tecnico giallorosso si è presentato per la conferenza stampa che di rito anticipa la partita insieme al portierone Mile Svilar.

Al mister è stato chiesto anche cosa ne pensasse delle parole di Gasperini, che aveva così commentato la partita recuperata dalla Roma: “Le nostre partite rinviate per problemi seri, non per un codice giallo”, alla quale De Rossi ha così risposto:

“A te piace fare polemica eh“, sottolinea l’allenatore giallorosso a chi gli ha rivolto la domanda tra le risate. “Ero preparato a questa domanda, ma ne parleremo prima della partita con l’Atalanta, ora pensiamo a questa partita. Queste cose hanno poco a che fare con il calcio e hanno più un valore umano. Però ne parleremo più avanti se mi farete la domanda, se no neanche ne parleremo“.