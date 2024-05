Follia ed espulsione Roma, UFFICIALE: De Rossi nei guai

Espulsione immediata Roma, è successo di tutto in poco tempo. Manganiello non ha avuto dubbi.

Partita difficile e complicata quella per la Roma di De Rossi contro il Genoa di Gilardino nella penultima gara di campionato, potenzialmente valevole la possibilità di qualificarsi al sesto posto e, dunque, di chiosare la stagione davanti la Lazio con l’opportunità di anelare ad una qualificazione in Champions legata alle sentenze provenienti da Dublino giovedì prossimo.

Da segnalare, però, in una gara già ricca di asperità, l’ingenuità di Leandro Paredes poco dopo il settantesimo minuto di gioco, con l’espulsione di Leandro Paredes singolare quanto immediata. Il centrocampista argentino, infatti, si è visto ammonire doppiamente dal direttore di gara per eccesso di proteste, con Manganiello che ha prontamente deciso di cacciare il secondo giallo per delle parole certamente non amicali rivolte lui.

Assenza pesante in un momento delicato della gara e anche in vista dell’ultima partita dell’anno, in quel di Empoli settimana prossima.