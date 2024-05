Scambio clamoroso, Lukaku resta in Serie A: ha già detto sì

Scambio clamoroso, Lukaku resta in Serie A. E’ stato il grande protagonista, insieme ad Antonio Conte, del penultimo tricolore interista. Poi sono accadute tante cose…

Il tricolore dell’Inter, anno 2021, sembrava l’inizio di un ciclo di vittorie che avrebbe dovuto sostituire il decennio a tinte bianconere dell’era di Andrea Agnelli. Pochi giorni dopo vi è stato l’addio all’Inter di Antonio Conte.

La scorsa estate è stata invece quella che ha segnato l’addio, rumoroso, burrascoso, rancoroso di Romelu Lukaku all’Inter. Senza la guida di Conte il centravanti belga si è come smarrito. La presunta trattativa con la Juventus non è stata ben accolta da Beppe Marotta che ha sancito, ufficialmente la separazione.

A quel punto, terminata la storia Inter-Lukaku, è iniziata la telenovela Juventus-Lukaku, arricchita da un ingrediente particolarmente gustoso: Dusan Vlahovic. Maxi operazione che avrebbe dovuto portare il centravanti serbo al Chelsea con Lukaku, più conguaglio, alla Juventus.

Una vicenda che è stata infinite volte sul punto di chiudersi come di interrompersi. Poi tutto è evaporato sotto il sole agostano. In quel momento per il nazionale belga si è fatta sotto la Roma che lo ha portato all’ombra del Colosseo per formare una grande coppia d’attacco con Paulo Dybala.

Prestito con diritto di riscatto a circa 40 milioni di euro.

Lukaku addio Roma, ma sarà Serie A

Il Chelsea non intende fare sconti. Non li ha fatti all’Inter, non li ha fatti alla Juventus e non li farà alla Roma. Se la società giallorossa intende riscattare il gigante belga ci sono da versare circa 40 milioni di euro. Troppi.

La Roma guarderà altrove e così farà il nazionale belga. Non è detto, però, che l’ex Inter, ora giallorosso, impieghi molto tempo prima di trovare una nuova squadra. Forse ce l’ha già. Daniele Longo sembra esserne sicuro:

“Osimhen, priorità alla Premier League (e al Chelsea). Nell’operazione può rientrare Lukaku“. Poco più di duecento chilometri di autostrada dividono Roma da Napoli. Da una splendida città ad un’altra, pronto a ritornare protagonista per i massimi obiettivi. Chissà cosa ne pensa il vulcanico Aurelio De Laurentiis?

La Roma di Daniele De Rossi sa già come potrebbe sostituire il gigante belga. Per il momento il celebre figlio d’arte è solo un sogno, ma se da Torino arrivano i segnali giusti…