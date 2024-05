Conte al posto di Thiago Motta: già notificato il rifiuto

Conte al posto di Thiago Motta. Con l’approssimarsi della fine della stagione crescono le voci attorno a diversi tecnici. E non mancano le sorprese.

Nel fantamercato degli allenatori, soltanto per quanto attiene i tecnici italiani, si fa un gran parlare del futuro che attende Massimiliano Allegri. Un destino cui sembra collegato a tripla mandata anche la sorte di Thiago Motta, eletto da tempo, a ‘maggioranza bulgara’, suo successore sulla panchina della Juventus.

Anche Stefano Pioli sembra ormai sul punto di salutare il Milan dopo un’esperienza comunque importante. Francesco Calzona, terzo ed ultimo tecnico del Napoli, ormai ex campione d’Italia, non vede l’ora che finisca questa angosciante stagione azzurra per tornare a lavorare in tranquillità. Allegri, Pioli, Calzona vogliono dire Juventus, Milan e Napoli.

Tre grandi società alla ricerca della scelta migliore in vista della nascita di un progetto che non guardi soltanto al domani, ma anche a ciò che verrà dopo. Per un progetto importante ci vuole un tecnico importante, Sembra lo slogan di una nota pubblicità degli anni passati ed invece appare il richiamo, forte e chiaro, ad un tecnico che sta correndo il rischio di fare la fine della celeberrima ‘Sora Camilla’.

Antonio Conte da Lecce appare ovunque in questo periodo. Ha voglia di ritornare in campo, pronto a scaricare tutta la sua straordinaria voglia di vincere e capacità unica di motivare ogni profilo di giocatore. Tutti lo vogliono, ma…

Lui aspetta una chiamata

Antonio Conte è un tecnico di tale portata che il suo nome trasporta entusiasmi unici e mille dubbi. Tutti i tifosi, di qualsivoglia fazione, lo vorrebbero vedere sulla panchina della propria squadra del cuore. I dirigenti, anche qui di qualsivoglia società, lo temono. Temono quel carattere forte e tutt’altro che ‘aziendalista’.

Il giornalista della Rai, esperto di calciomercato, Paolo Paganini, ha rilanciato il tecnico salentino in prima pagina:

“Antonio Conte aspetta (e vuole ) la Juventus. Oltre a Napoli e Milan nei giorni scorsi c’è stato un nuovo contatto con il Bayern Monaco ma il tecnico avrebbe detto no grazie. Thiago Motta rimane in pole per la Juventus ma salgono le quotazioni di Conte“.

Occorrerà attendere ancora una settimana. Dopo la Salernitana e la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta forse, sottolineando ‘forse’ decine di volte, si scopriranno un po’ meglio i piani futuri della Juventus. Allora, forse, si saprà se Allegri è davvero out, Thiago Motta in ed Antonio Conte fuori dai giochi bianconeri.

Intanto il tecnico salentino continua ad attendere una telefonata urbana (da Torino a Torino).