Iniziano le grandi manovre di calciomercato in vista della prossima stagione: le ultime sulla Roma

Ormai ci siamo: tra domani e domenica sera la Roma si giocherà il proprio futuro. Il ritorno della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen e la trasferta in casa dell’Atalanta decideranno le sorti nell’immediato, ma anche a lunga gittata visto che c’è in palio l’accesso alla prossima Champions League.

Tra situazione finanziaria preoccupante e necessità di ottemperare agli obblighi del settlement agreement con l’Uefa, il club giallorosso avrà pochissimi margini di manovra nel caso in cui dovessero fallire ancora una volta la qualificazione alla massima competizione europea per club.

Addio Roma e ritorno choc: ha già detto sì

In vista del prossimo anno, il prossimo direttore sportivo romanista dovrà prendere decisioni forti, sia per quanto riguarda il mercato in entrata, sia per quel che concerne quello in uscita. L’epoca Tiago Pinto ha lasciato in dote alcuni fardelli importanti che, è inutile negarlo, hanno compromesso e non poco il cammino in Serie A della Roma.

L’esempio più lampante in tal senso riguarda la “scommessa” Renato Sanches che, con il suo sciagurato intervento da rigore contro il Napoli ha inguaiato e non poco il compito di Daniele De Rossi. Ovviamente, i Friedkin non hanno alcuna intenzione di riscattare il portoghese, che a fine stagione farà ritorno al PSG, ma non per lungo.

Dopo le voci sul Besiktas e su alcune opzioni arabe, nelle ultime ore dal Portogallo sta prendendo corpo la pista di un clamoroso ritorno in patria. Secondo ‘O Jogo’, infatti, il centrocampista ex Bayern Monaco e Lille avrebbe già dato la propria disponibilità a vestire nuovamente la maglia del Benfica, ritenendo che possa essere l’unico club in grado di farlo ritornare agli antichi fasti. Ci sarebbero già stati dei contatti ufficiali con Rui Costa, anche a gennaio quando il presidente degli encarnados decise di non procedere al tesseramento del ragazzo, pronto a interrompere il prestito alla Roma con sei mesi d’anticipo. Il ritorno potrebbe diventare invece realtà la prossima estate.