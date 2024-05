Serie A senza Roma, Juve, Milan e Inter: il documento UFFICIALE

La Serie A perde i suoi club più influenti, il documento ufficiale che firmato da i giallorossi, la Juventus, l’Inter ed il Milan

Rischia di scoppiare un nuovo ciclone in Serie A, un campionato sin troppo tormentato dagli scandali. Già lo scorso anno abbiamo assistito a qualcosa di clamoroso, quando la guardia di finanza avvio le perquisizioni negli uffici di Roma e Torino della Juventus, dando di fatto inizio all’operazione prisma.

Al club bianconero venivano contestate le plusvalenze registrate a bilancio negli ultimi anni, con un’operazione che ha portato anche alle dimissioni dell’intero cda bianconero, Agnelli compreso, portando anche ad una penalità in classifica e ad una squalifica dalla prossima Champions League.

Anche quest’anno il calcio nostrano ha vissuto un periodo difficile, quando fu Fabrizio Corona ad aprire il vaso di Pandora, parlando del problema legato ai giovani calciatori legati ad un giro clandestino di calcioscommesse. Le ultime indiscrezioni però lasciano presagire un nuovo scossone per il calcio italiano, e tra i protagonisti della vicenda pare ci sia anche la Roma.

Le big della Serie A sfiduciano il presidente di Lega: posizione condivisa anche dalla Roma

È in corso una vera e propria battaglia tra la i club di A e la Lega. al centro della discordia ci sarebbe il fatto che le società sono contrarie all’istituzione di un’agenzia governativa per il controllo sui conti dei club professionistici. proprio su questa vicenda i club avevano espresso la loro opinione attraverso un comunicato ufficiale:

“All’esito della riunione con i club, convocata dal Presidente Lorenzo Casini alle 14, le società di Serie A, fermo restando l’impegno già più volte manifestato per migliorare la sostenibilità economico-finanziaria e la trasparenza dei controlli nel calcio italiano, hanno espresso all’unanimità la contrarietà rispetto alla proposta di istituire una agenzia governativa per la vigilanza economica e finanziaria sulle società sportive professionistiche, rivendicando l’autonomia dell’ordinamento sportivo dalla politica. Inoltre, tutti i club di Serie A hanno nuovamente ribadito la necessità di procedere verso una piena autonomia della Lega Serie A all’interno dell’ordinamento sportivo”.

Oggi la notizia che spiazza tutti, ovvero che Juventus, Inter, Milan e Roma hanno inviato una lettera sfiduciando l’attuale presidente di Lega Lorenzo Casini:

Le big della #SerieA sfiduciano il presidente di Lega #Casini con una lettera in vista dell’incontro con Abodi. #Inter, #Juventus, #ASRoma e #Milan nel testo evidenziano che la posizione che rappresenta Casini non è condivisa e che non si sentono rappresentati da lui@tempoweb — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) May 8, 2024

“Egregio Presidente, a seguito dell’incontro informale di ieri, desideriamo rappresentarti quanto segue. Nel corso della riunione si è il più occasioni fatto riferimento a posizioni da te rappresentate in sedi istituzionali fondate sul documento approvato dall’Assemblea LNPA in data 14 febbraio. Le nostre società non hanno approvato quel documento, né dunque i suoi contenuti. Ti preghiamo quindi, a partire dall’incontro di domani con il Ministro dello Sport così come in ogni altro contesto istituzionale in cui rappresenterai le posizioni della Lega Nazionale Professionisti Serie A fondate su quel documento, di chiarire in anticipo che si tratta di posizioni non condivise a approvate dai nostri Club”.