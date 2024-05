Doppio addio UFFICIALE: ultima partita in giallorosso

L’addio è ufficiale, la prossima sarà la sua ultima partita coni indosso la maglia della Roma : la situazione

Una Roma provata nel corpo e nello spirito quella che oggi scenderà in campo contro il Genoa. Daniele De Rossi era riuscito nel difficile compito di sollevare la squadra, ormai satura dalla gestione Mourinho e che aveva bisogno di un innesto di fiducia da parte del suo allenatore.

Da questo punto di vista De Rossi è stato appunto impeccabile, riuscendo a dare nuove motivazioni ai suoi ragazzi e a risollevare una situazione che sembrava ormai definitivamente compromessa. Sotto la guida del nuovo tecnico infatti i risultati erano tornati ad arrivare, così come la possibilità di una qualificazione in Champions League.

Purtroppo però non c’è stato il risultato sperato, ed i giallorossi non sono riusciti ad assicurarsi un posto in Champions League, fattore determinante per il mercato in entrata. La Roma infatti è pronta a dare il doppio addio.

Doppio addio in casa giallorossa: è Ufficiale!

Arrivato il finale di stagione è tempo per i dirigenti giallorossi di organizzare il mercato. La Roma non ha ancora annunciato ufficialmente il nuovo direttore sportivo, ruolo che però sembra essere sempre pi vicino ad essere affidato a Ghisolfi, che avrà dunque il compito di provare a migliorare la rosa a disposizione del mister.

Così come per gli uomini anche per le donne è già tempo di programmare la prossima stagione e di conseguenza le scelte di mercato per provare a sollevare al cielo il tricolore per la terza volta consecutiva.

🐺 Oggi sarà l’ultima partita in giallorosso di Stephanie Ohrstrom allo Stadio Tre Fontane 💛❤️ In bocca al lupo per il futuro, Ste! 🍀#ASRomaFemminile pic.twitter.com/dUftMv3ioi — AS Roma Femminile 🇮🇹 (@ASRomaFemminile) May 19, 2024

In entrata ci sono poche certezze per le donne giallorosse, mentre in uscita invece sono già arrivate le prime ufficialità. Come riportato dalle pagine social della società infatti sono ormai ufficiali due addii, ovvero quello di Stephanie Ohrstrom e Claudia Ciccotti, con quest’ultima che verrà omaggiata con la fascia di capitano nella partita odierna.