Dalla Juve alla Roma: atteso l’annuncio ufficiale

Dalla Juve alla Roma passando per il Milan: atteso l’annuncio ufficiale per capire come andrà a finire. Di chi stiamo parlando?

Tenuto ben conto che Juventus, Milan e Napoli, soltanto per citare club di prima fascia, stanno ancora annaspando alla ricerca del tecnico che dovrà guidarle nella prossima stagione, la Roma è un bel po’ avanti. La conferma di Daniele De Rossi non è soltanto arrivata puntuale, forse è giunta persino con un leggero anticipo rispetto ai tempi previsti.

La società ha visto giusto. Una scelta indovinata, e non poco rischiosa, per la poca esperienza maturata in panchina dall’attuale tecnico giallorosso. I risultati, però, sono arrivati subito ed allora tutto è stato più semplice. Si rimane in attesa degli ultimi esiti della stagione per poter pianificare concretamente il progetto Roma stagione 2024-2025.

De Rossi le idee le ha già chiare. Attende il finale di stagione per rendere ufficiali le sue richieste, sia in entrata che in uscita. In queste settimane si è fatto un gran parlare della situazione di Leonardo Spinazzola, esterno classe 1993, in scadenza di contratto con La Roma. Che ne sarà dell’azzurro, rimarrà a Roma oppure saluterà Trigoria?

De Rossi sa cosa fare

In un calcio, come quello italiano, sempre a corto di denari, le opportunità che si possono cogliere a parametro zero sono sempre quelle più attenzionate, soprattutto dai presunti grandi club, che sono quelli più in bolletta.

Un profilo come Leonardo Spinazzola rappresenta pertanto un obiettivo reale per diversi club, non soltanto italiani. Di questo ne ha parlato in un suo post Eleonora Trotta:

“De Rossi ha chiesto anche la conferma di Spinazzola. Il terzino vorrebbe rimanere nella capitale ma si attende la nomina del nuovo ds per entrare nel vivo della trattativa: resta il nodo economico. Sullo sfondo Milan, Juve e alcune società estere“.

Le idee in casa Roma sembrano pertanto chiare. Occorre attendere la nomina del nuovo direttore sportivo che dovrà dare l’avvio ufficiale al nuovo progetto. Milan e Juventus seguono con la massima attenzione l’evoluzione della vicenda Spinazzola, pronte a cogliere l’eventuale occasione. La Roma, però, sembra avanti.