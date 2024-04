Infortunio Smalling: l’esito degli esami

Infortunio Smalling: il difensore inglese si è sottoposto a degli esami strumentali dopo il ko negli ultimi minuti della gara di Udine. Ecco l’esito

Ha lasciato il campo pochi minuti prima della fine della gara contro l’Udinese, costringendo Daniele De Rossi al cambio con Llorente che, come sappiamo, domani contro il Napoli non ci sarà per squalifica. Ma almeno Smalling mette nel mirino il Bayer Leverkusen, visto l’esito degli esami strumentali ai quali il difensore inglese si è sottoposto.

Evidentemente contro gli azzurri domani non ci sarà, troppo rischioso. E anche perché nei giorni scorsi non si è allenato con il resto dei compagni a differenza di Ndicka, che si candida a tornare in campo dopo lo spavento di Udine. Alla fine e per fortuna è rimasto solamente quello, visto che gli esami approfonditi ai quali si è sottoposto l’ivoriano non hanno evidenziato particolari problemi. Certo, difficile che DDR lo spedisca subito in campo, quindi è assai più probabile vedere la coppia Huijsen-Mancini.

Infortunio Smalling, niente lesione

Comunque, nessuna lesione per Smalling, che ha accusato un risentimento muscolare all’adduttore destro. Gli esami hanno dato esito negativo e quindi è altamente probabile, arrivati a questo punto, una sua presenza nella gara contro il Bayer Leverkusen. Vedremo quello che sarà l’evolversi della situazione, ma già questa è una buona notizia.

La Roma comunque partirà nel pomeriggio verso Napoli dove domani affronterà gli azzurri in un’altra partita difficile, come ce ne saranno parecchie da qui alla fine della stagione. Una Roma che comunque deve fare punti, per rimanere agganciata al quinto posto in classifica che come sappiamo vale l’accesso alla prossima massima competizione europea. E sappiamo quant’è fondamentale riuscire a farlo.