Lukaku ha scelto la Roma: offerta rifiutata

Lukaku ha deciso: vuole rimanere nella Capitale nonostante le sirene arabe potrebbero tornare a suonare la prossima estate. Ma c’è un solo modo affinché possa restare

C’è un solo e unico modo per tenere Lukaku. Un solo e unico modo per sperare che la Roma possa andare a Londra e versare nelle casse del Chelsea quei 43milioni di euro che servono per il cartellino del giocatore.

Evidente che questo modo sia l’accesso alla Champions League: solamente con gli introiti – che saranno maggiori – che la massima competizione europea garantisce i Friedkin, e il prossimo direttore sportivo dei giallorossi, possono pensare di avere ancora in rosa l’attaccante belga. Contro la Juve ha segnato il gol numeri 12 in campionato e quello numero 20 in stagione, nonostante una seconda parte che, per rendimento, è stata totalmente diversa dalla prima. Ma ciononostante i numeri parlano per lui. E la differenza, nel prossimo futuro, la potrebbe fare decisamente anche quella che sarebbe la sua voglia.

Lukaku vuole la Roma

Voglia di Roma, secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Perché Lukaku, a quanto pare, una decisione in cuor suo – alla soglia dei 31 anni che compirà lunedì – l’avrebbe già presa: quella di rimanere nella Capitale, rifiutando anche questa estate quelle che potrebbero essere le offerte arabe che gli sono già arrivate. Ricchissime offerte, roba da mettere a posto la sua vita e quella degli eredi per moltissimo tempo. Ma ancora non è pronto ad andare a giocare dall’altra parte del Mondo, in un campionato non stimolante. Si sente un calciatore vero.

E questo sì, potrebbe fare decisamente la differenza nel futuro del campione belga che vuole trascinare la Roma in questa settimana che decide le sorti di un’intera stagione. Alle soglie c’è la trasferta di Leverkusen e poi lo spareggio con l’Atalanta per cercare di prendersi il quinto posto in classifica che varrebbe la Champions League. E di conseguenza renderebbe forse un poco più chiaro il suo futuro.