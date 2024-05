Distanza Juve e Fede in De Rossi: colpaccio Chiesa per la Roma

Chiesa alla Roma: ecco tutto quello che potrebbe portare l’attaccante della Juventus a Trigoria. Distanza tra le parti per il contratto e il ruolo di De Rossi

Ormai non è una cosa nascosta. Su Federico Chiesa s’è acceso l’interesse della Roma. Un sogno, per adesso, che però è alimentato anche dalle notizie che arrivano ogni giorno sulla questione.

A fare un quadro questa mattina ci pensa il Corriere dello Sport in edicola. Nell’articolo si legge che Chiesa penserebbe alla Roma. Tutto merito di quel legame con Daniele De Rossi che è nato nell’Europeo del 2021 quando l’attuale tecnico giallorosso era nello staff tecnico di Roberto Mancini. Un legame che sembra essersi rinsaldato dopo i contatti delle ultime settimane. Nei mesi scorsi si è parlato di un non idilliaco rapporto tra il giocatore della Juventus e Massimiliano Allegri, tant’è che si vociferava anche di un addio la scorsa estate per delle incomprensioni tattiche. Beh, adesso il livornese a quanto pare potrebbe salutare, ma pure Federico non è sicuro di rimanere in bianconero.

Chiesa alla Roma, la situazione

Nella Capitale arriverebbe come un semidio: Chiesa senza dubbio riceverebbe l’accoglienza riservata ai big, come a Dybala e Lukaku, ad esempio. Ma le intenzioni dei giallorossi stridono con quelle della Juventus che sta tentando di allungare quel contratto in scadenza nel 2025.

Ma la distanza tra le parti è ampia, perché anche in questo caso le intenzioni non collimano per niente. Da un lato il giocatore vorrebbe un nuovo contratto, con un ritocco dell’ingaggio verso l’alto e con l’inserimento di qualche bonus per aumentare appunto il guadagno; dall’altro lato, la Juventus, spinge per un rinnovo alle cifre attuali che sono 5milioni più gli incentivi. In questo modo la firma non sembra essere per niente vicina e la Roma spera che un accordo non ci sia per tentare l’assalto. Insomma, l’idea c’è, la voglia pure. La situazione è in divenire e tutto sarà più chiaro nelle prossime settimane. Il sogno Chiesa continua.