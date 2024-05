Dal Milan alla Juve: accordo raggiunto e colpaccio gratis

Juventus e Milan si danno battaglia sul calciomercato e l’accordo raggiunto ribalta tutti gli scenari

Demolite dalla splendida cavalcata dell’Inter in campionato, Juventus e Milan sono le due grandi deluse della stagione che volge ormai al termine. Sia i bianconeri che i rossoneri, a meno di clamorosi colpi di scena, saluteranno a fine anno Massimiliano Allegri e Stefano Pioli. Il tecnico milanista, più che il cammino in serie A, paga il pessimo rendimento in Europa dove è stato eliminato alla fase di gironi della Champions League e ai quarti di finale di Europa League della Roma.

La squadra allenata da Daniele De Rossi ha dato il colpo di grazia al tecnico emiliano che è uno dei principali obiettivi del Napoli per il futuro. Ma la guida tecnica non è certamente l’unico pensiero che turba la dirigenza juventina e quella milanista. Entrambe hanno bisogno di cercare rinforzi in tutti i settori del campo e sono spesso destinate ad entrare in rotta di collisione per alcuni obiettivi a parametro zero.

Calciomercato Juve e Milan: accordo e firma bianconera

Uno di questi è, o forse era, Lloyd Kelly. In questo caso, il verbo al passato è d’obbligo, almeno secondo quanto trapela dalle ultime indiscrezioni. Com’è noto, il difensore mancino era già finito nel mirino di Liverpool e Tottenham, ma ad avere la meglio potrebbe essere un’altra squadra di Premier League, che sta seguendo anche un altro obiettivo del Milan, Tosin Adarabioyo.

In scadenza di contratto il prossimo giugno con il Bournemouth, Kelly secondo ‘footmercato.net’ avrebbe già trovato un accordo con il Newcastle. Complici i gravi infortuni di Botman e Lascelles e la necessità di morigeratezza economica, i ‘Magpies’ avrebbero deciso di accelerare sul 25enne e di provare a chiudere il prima possibile un ottimo colpo a parametro zero. Se così fosse, Juve e Milan dovrebbero guardare altrove per rinforzare il proprio pacchetto arretrato.