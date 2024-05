Calciomercato Roma, salta la firma: il Real lo prende a zero

Calciomercato Roma, salta la firma in Serie A e il Real Madrid ha deciso di fare il passo forse decisivo. Assalto di Ancelotti al colpo a parametro zero

Sicuramente è uno di quei giovani talenti che possono far parlare di sé per moltissimi anni. Anche perché l’età è quella che è: poco più di 16 anni, quindi una carriera che praticamente ancora non è iniziata. Ma ha già fatto parlare delle sue qualità, e ha debuttato in Prima Squadra grazie ad uno speciale permesso. Insomma, ci sono le stigmate del campione.

Parliamo di Francesco Camarda, attaccante del Milan che ha un contratto in scadenza e che come sappiamo dovrebbe firmare il suo primo accordo da professionista. Ma da diverso tempo le parti non si trovano, tant’è che si è parlato di un addio alla fine di questa stagione con diversi club interessati alla questione. E tra questi club si è parlato anche di Roma, che come sappiamo ha un occhio di riguardo particolare per il settore giovanile che regala ogni anno diverse soddisfazioni. Un colpo per il futuro potrebbe essere quello di Camarda. Ma a quanto pare, dopo Chelsea, United e Borussia Dortmund, all’estero anche il Real Madrid ci avrebbe messo gli occhi addosso.

Calciomercato Roma, il Real Madrid su Camarda

Le notizie riportate da Defensa Central parlano di un interesse dei madrileni su segnalazione del responsabile dello scout Juni Calafat. Che ha mandato indicazioni importanti su Camarda e che ha sottolineato, a quanto pare, come sia uno dei migliori talenti sui quali investire.

L’intenzione del Real Madrid, che stasera giocherà la semifinale di ritorno di Champions League contro il Bayern Monaco dopo il 2-2 dell’andata, è quella di prenderlo gratis, facendogli firmare quindi un contratto importante, e di conseguenza bruciare la concorrenza. Le squadre in inglesi sono avanti nella questione, inoltre, per un semplice motivo: dopo la Brexit per entrare a lavorare al di là della Manica servono 18 anni e Camarda è ancora un poco lontano da questo traguardo. Quindi valuta tutte le opzioni. E quella del Real Madrid non può di certo passare inosservata.