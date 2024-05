Bayer-Roma, verdetto UFFICIALE Dybala: le ultime da Trigoria

La Roma lavora in campo a Trigoria alla vigilia della semifinale di ritorno in Europa League contro il Bayer Leverkusen. Ecco le ultime dal centro sportivo giallorosso,

Vigilia di Europa League in casa Roma, domani la semifinale di ritorno contro il Bayer Leverkusen. La squadra guidata da Xabi Alonso parte dal doppio vantaggio maturato allo stadio Olimpico la scorsa settimana. I giallorossi, che voleranno in Germania tra poche ore, dovranno compiere un’impresa per rimontare la sconfitta per 0-2 subita tra le mura amiche, con le Aspirine che si sentono già in finale, come testimoniato dalla gaffe sui social circa i biglietti per Dublino. Roma che scende in campo a Trigoria per la rifinitura europea, ecco le ultime dal centro sportivo giallorosso.

La Roma scende in campo a Trigoria per preparare la semifinale di ritorno in casa del Bayer Leverkusen. Le prossime due gare saranno decisive sul bilancio di fine stagione in casa giallorossa, a partire dalla sfida di domani sera alla BayArena, dove saranno presenti circa duemila tifosi romanisti. Nell’allenamento della vigilia Daniele De Rossi può sorridere per la presenza di Paulo Dybala in gruppo e non solo. Ci sono altri due recuperi a poche ore dalla sfida europea, che ripartirà dal 2-0 in favore del Bayer Leverkusen.

Rifinitura Bayer-Roma, Dybala in gruppo: presenti Celik e Llorente

Da Trigoria filtrano notizie positive intorno a Paulo Dybala, fermato per infortunio a metà gara durante Roma-Juventus. L’attaccante argentino quindi sembra destinato a partire alla volta della Germania con il resto dei compagni, poi deciderà Daniele De Rossi come gestirlo a livello di minutaggio.

Oltre alla Joya il tecnico della Roma ritrova pienamente in gruppo Zeki Celik. Il terzino turco, assente all’andata per squalifica, ieri aveva svolto lavoro differenziato. Altro recupero difensivo riguarda Diego Llorente, il centrale era rimasto fermo per sottoporsi a terapie ieri ma oggi l’allarme sembra rientrato. Il terzino destro si candida per una maglia da titolare, visto la prova insufficiente di Karsdorp all’andata e l’esclusione di Kristensen dalla lista Uefa. Mentre lo spagnolo potrebbe accomodarsi in panchina per dare spazio a due tra Smalling, Mancini e Ndicka davanti a Mile Svilar.