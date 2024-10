Missione Roma e Juric sotto accusa: ecco il ‘sostituto’ di Cristante

Titolare immediato al posto di Cristante, Juric ancora sotto accusa: “Non lo capirò mai”. Ecco gli ultimi aggiornamenti dopo Roma-Inter.

Nell’attuale stagione travagliata della Roma, una delle poche note positive è rappresentata da Manu Koné, arrivato in estate dal Borussia Mönchengladbach. Il centrocampista francese, dopo una lunga trattativa, ha scelto di legarsi ai giallorossi fino al 2029, declinando altre offerte, tra cui quella del Milan. Il suo arrivo ha portato una ventata di energia in un reparto che necessitava di rinnovamento.

Koné ha già dimostrato di essere un giocatore fondamentale per la squadra, grazie alla sua versatilità e capacità di rompere il gioco avversario, offrendo solidità difensiva e transizioni rapide. Sebbene la Roma abbia faticato in questo inizio di stagione, il giovane francese è stato uno dei pochi a mostrare costanza nelle prestazioni, contribuendo a mantenere equilibrio nelle fasi più difficili delle partite. La sua esperienza ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, dove ha conquistato la medaglia d’argento con la Francia, lo ha reso uno dei giocatori più interessanti del panorama europeo.

Nonostante le difficoltà della squadra, con Ivan Juric alle prese con critiche sempre più pressanti, Koné ha già guadagnato il rispetto dei tifosi e della critica per la sua dedizione e il suo impegno. Le sue prestazioni potrebbero rivelarsi decisive per cercare di risollevare la stagione della Roma, che al momento naviga in acque turbolente.

Sostituzione assurda e titolare fisso per la Roma: Koné infiamma i social

Un po’come accaduto con Dybala, dopo Roma-Inter, i commenti sui social dei tifosi della Roma hanno lasciato ben intendere quale sia la posizione della piazza rispetto ad alcuni giocatori e ad alcune scelte. In particolar modo, come si può leggere sotto il post caricato dal centrocampista nella serata di lunedì 21 ottobre, sono tanti i tifosi ad evidenziare soddisfazione per il suo rendimento, parallelamente all’incredulità per la sostituzione di Juric, che ha preferito togliere il centrocampista francese e non Bryan Cristante, a detta dei più tra i maggiormente in difficoltà nel big match di domenica.

Sotto il post di Koné con didascalia: “La missione è lunga”, questi i principali commenti ricevuti dal giocatore giallorosso. “Sei l’unico che meriterebbe di restare in campo 90 minuti, mentre Juric ti toglie molto presto dal campo”. “Prima o poi Cristante andrà via, tieni duro”. “Non capirò mai la scelta di toglierti così presto, Barella era stato annullato dalla tua prestazione”. “Sei il centrocampista più forte che abbiamo. Scusaci per il trattamento, ma arriverà il tuo momento di predominio”. “Devi giocare sempre 90 minuti”. “Ci tocca vedere ancora Cristante avere più spazio di lui, come è possibile?”.