Bayer-Roma, De Rossi senza dubbi: la decisione su Dybala

Bayer-Roma, domani i giallorossi saranno impegnati in Germania nella semifinale di ritorno di Europa League. Ecco la decisione su Paulo Dybala, non al meglio della condizione

Questa mattina la Roma di Daniele De Rossi sosterrà la consueta rifinitura con i primi 15 minuti aperti alla stampa e poi volerà verso Leverkusen dove domani sera affronterà la squadra di Xabi Alonso per cercare l’impresa.

Difficile, ma nel calcio sappiamo che nulla è impossibile. Basti pensare, come fatti più recenti, all’impresa del Borussia Dortmund sul campo del Psg: cuore e tantissima fortuna per gli uomini di Terzic che si trovano in finale di Champions. Certo, i tedeschi hanno comunque mandato in campo la migliore formazione possibile, e De Rossi invece ha in dubbio il migliore giocatore della rosa: Paulo Dybala. Questa mattina si capirà la situazione in maniera definitiva: l’argentino aumenterà i carichi di lavoro – si legge sul Corriere dello Sport – e manderà quei segnali che servono allo staff tecnico per prendere una decisione finale. Anche se, a quanto pare, qualcosa già si è intuito.

Bayer-Roma, Dybala parte con la squadra

Dybala partirà in ogni caso con la squadra – ricordiamo che gli esami di lunedì scorso hanno evidenziato un affaticamento con nessuna lesione muscolare – e verrà gestito da DDR. Il tecnico se lo porterà in panchina, pronto ad utilizzarlo in caso di necessità e di risultato in bilico negli ultimi minuti della partita.

Evidente che nella testa della Roma, oltre alla gara di domani, ci sia quella di domenica prossima sul campo dell’Atalanta che vale un posto nella prossima Champions League. Quello di Bergamo è un vero e proprio spareggio che mette in palio qualcosa che va oltre il piano sportivo: sì, ci sono i soldi della nuova massima competizione europea che fanno gola e che potrebbero aprire degli scenari importanti sul mercato. Senza quegli introiti sappiamo che Lukaku, ad esempio, tornerà sicuramente al Chelsea. Vedremo. Ma intanto su Dybala si è deciso.