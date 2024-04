Bomba Mourinho, nuova offerta clamorosa: c’è già la comunicazione

Le voci sull’avvenire professionale di José Mourinho si intensificano con l’avvicinarsi dell’estate. Ecco le ultime sullo Special One

Chi si sarebbe mai aspettato che un allenatore mai sedutosi su una panchina di Serie A potesse raddrizzare con cura ed efficacia la rotta di una stagione alla deriva? Beh… probabilmente in pochi, dato che la gran parte dei tifosi giallorossi, oltre al grande affetto, non riponeva particolari speranze nella figura di Daniele De Rossi. Il comandante di Ostia, al netto delle sue prime dichiarazioni da allenatore della Roma, era indubbiamente percepito come un piacevole traghettatore, utile più che altro a calmierare le polemiche derivanti dal chiaccieratissimo esonero di José Mourinho.

Quest’ultimo ha letteralmente spaccato in due la città eterna, generando due sponde ben distinte, separate da una voragine senza ponti di comunicazione. Da una parte chi, di fronte alle decine di titoli conquistati in carriera e alla passione manifestata per i colori della Roma, continuava a difendere a spada tratta lo Special One chi, al contrario, non riusciva più a sopportare di vedere una Roma tanto sgradevole da osservare sul piano prettamente estetico/calcistico, quanto inefficace in termini di meri risultati.

Da quel momento in poi la casella postale dell’ex allenatore dell’Inter, nonostante l’ennesimo esonero subito, si è riempita di offerte e, recentemente, è giunta una nuova notifica nella sezione aggiornamenti della mail di Mou.

Il Canada chiama Mou come CT

Nel corso degli scorsi mesi le indiscrezioni con protagonista José Mourinho sono state numerose, ma rari e sporadici i segnali di reale interessamento da parte dello Special One.

Dalle voci che lo vedrebbero di ritorno in terra inglese (in particolare i tifosi del Newcastle e quelli del Chelsea ne hanno invocato il nome), passando per la prospettiva di un ritorno in terra natale dal Benfica, fino agli indizi sulle trattative ancora in corso con la Saudi Pro League, non sembrerebbero essere mancate le proposte su cui riflettere all’ex Tottenham. A tutto ciò si è aggiunto anche il tema nazionali: Mou ha infatti ricevuto offerte dalla nazionale brasiliana, da quella saudita e, recentemente, da un’altra nazione.

Secondo quanto riportato da The Standard, pare che la nazionale del Canada abbia contattato José Mourinho per tentare di portarlo sulla propria panchina in vista dei mondiali del 2026. La medesima fonte, tuttavia, avrebbe immediatamente spento gli entusiasmi, raccontando di come Mou abbia immediatamente risposto negativamente all’offerta di lavoro.