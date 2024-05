Colpo rossonero Friedkin: esulta anche De Rossi

Calciomercato Roma, i Friedkin si sbloccano con la firma rossonera e non solo. Si avvicina un doppio rinforzo per Daniele De Rossi in vista della prossima stagione.

Le prossime due gare della Roma saranno decisive in vista del bilancio stagionale in casa giallorossa. Si parte questa sera, con la semifinale di ritorno di Europa League, in casa del Bayer Leverkusen. La squadra guidata da Xabi Alonso ha vinto l’andata imponendosi per 0-2 allo stadio Olimpico, ed ora ha un piede e mezzo nella finalissima di Atene. Roma chiamata all’impresa europea con l’obiettivo di rimontare il doppio svantaggio contro una squadra che macina record dopo la conquista della Bundesliga. Sullo sfondo le manovre della proprietà Friedkin che si sblocca a poche settimane dal via del calciomercato estivo.

Dopo la semifinale europea la Roma affronterà un altra gara da dentro o fuori in campionato, ancora in trasferta. Domenica sera ci sarà lo scontro diretto per la Champions League in casa dell’Atalanta, appaiata in classifica ai giallorossi al quinto posto ma con una gara da recuperare. Nella settimana cruciale in vista del bilancio di fine stagione la presidenza Friedkin si muove sullo sfondo, per modellare la prossima annata in casa giallorossa. Gli statunitensi, insieme alla CEO Lina Souloukou, nelle ultime settimane hanno incontrato due volte il profilo scelto come nuovo Direttore sportivo.

Calciomercato Roma, Ds rossonero e nuovo rinforzo in dirigenza: Friedkin sbloccati

La decisione finale per il nuovo DS punta dritto alla Francia. In pole position ora c’è Florent Ghisolfi, che a fine stagione si libera dal Nizza. L’annuncio ufficiale potrebbe giungere a stretto giro di posta, consegnando alla Roma l’erede di Tiago Pinto dopo l’addio di febbraio con il portoghese, ma non è finita qui.

Torna sul tema l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, che rilancia le conferme dalla Francia sul colpo Ghisolfi per i Friedkin. Oltre al nuovo Direttore sportivo, chiamato da subito a sciogliere diversi nodi in entrata ed in uscita, i giallorossi potrebbero inserire anche il Direttore tecnico, che affiancherebbe mister De Rossi in un lavoro di raccordo tra campo, dirigenza e squadra.