Firma rossonera, doppio blitz Friedkin: annuncio in anticipo

Svolta in arrivo sul calciomercato della Roma e doppio blitz della proprietà Friedkin. La firma rossonera è ad un passo con l’annuncio che può arrivare in anticipo.

Nella settimana più importante della stagione si avvicina la svolta definitiva in ottica calciomercato per la Roma. Domani sera la squadra guidata da Daniele De Rossi scenderà in campo in casa del Bayer Leverkusen per la semifinale di ritorno di Europa League. Il club tedesco, protagonista di una stagione da record, ha vinto la sfida d’andata per 0-2 allo stadio Olimpico. Per raggiungere la finalissima di Dublino ai giallorossi, che hanno ritrovato Paulo Dybala in gruppo, servirà un’impresa clamorosa. Domenica poi lo scontro diretto in casa dell’Atalanta, in cui solo una vittoria consentirebbe alla Roma di coltivare le speranze del ritorno in Champions League.

E nei giorni che precedono due incontri carichi di valore ed emozioni per la piazza giallorossa, la presidenza Friedkin sembra aver sciolto le riserve intorno al nuovo Direttore sportivo della Roma. L’addio a Tiago Pinto, annunciato ad inizio anno, è diventato effettivo da febbraio e tuttora è ancora vacante. Mentre la sessione di calciomercato estivo si avvicina, e non mancano nodi da sciogliere in casa giallorossa sia in entrata che in uscita, la società si prepara ad accogliere un dirigente francese, che bene ha fatto con i rossoneri del Nizza in Ligue 1.

Nuovo Direttore sportivo Roma, conferme da Nizza: Ghisolfi ad un passo

Sembra questione di giorni per l’annuncio ufficiale del nuovo Direttore sportivo della Roma. Secondo quanto scrive il sito del ‘Corriere dello Sport’, da Nizza arrivano pesanti conferme sul prossimo responsabile del mercato giallorosso, individuato in Florent Ghisolfi

Il dirigente sportivo ha 39 anni ed ha vinto la scommessa Farioli sulla panchina dei rossoneri. Il giovane tecnico è stato scelto proprio da Ghisolfi e sta combattendo per accedere alla Champions League in Ligue 1 in questo finale di stagione. Ghisolfi era stato dirigente anche del Lens, riportato alla qualificazione alla massima competizione europea. Nella squadra giallorossa portò colpi come Danso, Fofana, Openda, Clauss, mentre al Nizza piazzò Moffi e Boga, oltre al semi sconosciuto tecnico Farioli. Secondo quanto rimbalza dalla Francia l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare il 19 maggio, ultima giornata del campionato francese.