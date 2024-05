Dal Milan alla Roma, colpo a zero: salta l’accordo

In attesa delle ultime gare stagionali si accendono nuovi scenari in ottica calciomercato estivo che coinvolgono Roma e Milan. Doppio via libera per la firma a parametro zero.

Mentre la stagione della squadra rossonera si è sostanzialmente chiusa senza sussulti, la Roma di Daniele De Rossi si gioca tutto nelle prossime due gare. A partire da stasera, quando i giallorossi saranno ospiti del Bayer Leverkusen, per la semifinale di ritorno di Europa League. La squadra guidata da Daniele De Rossi deve compiere un’impresa per rimontare il doppio svantaggio maturato allo stadio Olimpico, poi domenica sfiderà in trasferta l’Atalanta, nello scontro diretto per accedere alla prossima Champions League.

Il Milan dopo aver centrato la matematica qualificazione alla Champions League ha ben poco da chiedere alle ultime gare stagionali. La stagione della squadra rossonera è stata decisamente sottotono e sembra già deciso il cambio in panchina in vista della prossima annata. Stefano Pioli verso l’addio, complice anche l’eliminazione dall’Europa League da parte della Roma. La squadra giallorossa ha avuto la meglio nel derby italiano dei quarti di finale, vincendo in entrambe le sfide. Ora le due squadre sono pronte ad intrecciare le loro strade anche sul calciomercato estivo, fari puntati su un difensore a parametro zero dalla Premier League.

Calciomercato Roma, doppio via libera e concorrenza Milan: firma gratis in difesa

Entrambe le squadre sono state accostate al profilo di Tosin Adarabioyo, difensore centrale classe ’97 in scadenza di contratto con il Fulham. Fisico imponente (196 cm) e concorrenza alta per le due squadre italiane, che possono sfruttare un doppio assist proveniente dal campionato inglese

Secondo quanto rimbalza dal Regno Unito infatti il West Ham sembra aver mollato la presa per il difensore centrale nato a Manchester. Il sito Hitc.com, aggiunge come anche il Newcastle non abbia ancora trovato alcun accordo per la firma a parametro zero in difesa. Due piste che fanno tremare giallorossi e rossoneri invece portano al Chelsea di Pochettino, in cerca dell’erede di Thiago Silva ed al Monaco in Ligue 1. Il sito aggiunge che il difensore potrebbe prendere una decisione definitiva già la prossima settimana.