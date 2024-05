Dal Chelsea alla Roma, colpo di scena bianconero

Dal Chelsea alla Roma: i Blues di Pochettino hanno deciso in questo modo e l’intreccio con i bianconeri è reali. Ecco la situazione che si sta creando

In un’estate che si preannuncia ricca di movimenti di mercato, anche in casa Roma, sono molti i club che stanno cercando in qualche modo di anticipare la concorrenza su quegli elementi che si potrebbero muovere a parametro zero.

I conti non tornano per molte società e sappiamo benissimo come, un’entrata senza sborsare un euro, potrebbero cambiare decisamente le sorti. La Roma, ad esempio, in questo modo ha portato Dybala dentro Trigoria, e anche Ndicka ed Aouar, come ultimi. Colpi riusciti o meno, ma gente che comunque dentro il gruppo ci potrebbe stare. E ovviamente ci riferiamo soprattutto al franco-algerino che il campo lo ha visto poco e che potrebbe essere in uscita. Comunque, tornando al discorso che ci interessa, più volte nel corso di queste ultime settimane soprattutto un nome è stato accostato alla Roma, quello di Adarabioyo del Fulham.

Dal Chelsea alla Roma, anche i Blues su Adarabioyo

Contratto in scadenza tra pochi mesi senza nessuna possibilità di rinnovare – ha rifiutato tutte le offerte – ieri vi abbiamo parlato di come lo stesso sarebbe vicino al Newcastle. Non si è ancora fatto nulla, almeno ufficialmente, e la sua destinazione, stando alle informazioni riportate da Fabrizio Romano, sarebbe in bilico.

Nelle ultime ore infatti ci sarebbe stato un interessamento da parte del Chelsea: i londinesi, alle prese come spiegato anche con la mannaia del Fair Play Finanziario che potrebbe costare una penalizzazione, dopo le spese folli delle ultime sessioni di mercato potrebbero decidere di stringere la cinghia e puntare anche a degli innesti senza spendere. E Adarabioyo sarebbe uno di questi. L’Italia, comunque, è sempre più lontana.