Probabili formazioni Bayer-Roma, doppia bocciatura: la scelta su Dybala

Probabili formazioni Bayer Leverkusen-Roma, ecco le scelte di De Rossi in vista del ritorno contro Xabi Alonso.

A sette giorni di distanza dal difficile e complicato incrocio con i tedeschi di Xabi Alonso, la squadra di De Rossi è attesa dagli almeno novanta minuti di Leverkusen, durante i quali bisognerà cercare di provare a dare il tutto e per tutto ai fini di una rimonta proibitiva ma nella quale provare a credere, al netto dell’importanza e la forza di un avversario, evidenziata anche una settimana fa.

Come si ricorderà, a pesare sono stati soprattutto gli errori dei singoli, con il punto più basso a livello individuale toccato certamente da Rick Karsdorp, alle prese con una serata complicata e macchiata anche da diversi errori sotto porta, soprattutto nelle battute finali di un match conclusosi con un risultato rotondo e che renderà la sfida di questa sera a dir poco complicata, ma ben lungi dalla sua conclusione definitiva, al netto del sapore di impresa che pare assumere.

Il valore dell’avversario non è stato sicuramente scoperto nella partita di andata, come ben ricorda la clamorosa vittoria in Bundes e il dato relativo all’assenza di sconfitte ufficiali nel corso della corrente stagione, con Wirtz e colleghi ora come ora accomunati dall’anelito di raggiungere il miglior risultato possibile anche in campo europeo.

Probabili formazioni Bayer Leverkusen-Roma, dubbio Dybala e bocciatura ‘scontata’

Parallelamente allo svolgimento della non meno delicata partita tra Atalanta e Marsiglia, che partirà da una condizione di equilibrio ben diversa rispetto a quello della Roma, in Germania si sentenzierà il nome dell’altra finalista che potrà raggiungere la finale di Berlino.

L’obiettivo post-Budapest in casa giallorossa è noto da tempo, ma verosimilmente la squadra destinata, almeno in termini probabilistici, al grande appuntamento del 22 maggio è sicuramente quella di Xabi Alonso. Insomma, servirà davvero dare il tutto per tutto, confidando altresì in una tenuta mentale e un’attenzione talvolta mancate nelle parentesi della gara di andata. A complicare i discorsi sono anche le attenzioni e le attese nei confronti della scelta su Paulo Dybala.

Il numero 21, uscito all’intervallo con la Juventus, si è allenato in gruppo nella giornata di ieri, ma la sua partenza dal primo minuto non è scontata. Ben più prevedibile, invece, il riposo di Karsdorp e Smalling, non tra i migliori sette giorni fa, seppur per motivi diversi. Al posto di Dybala, dal primo minuto, potrebbe giocare Baldanzi.

Kovar; Stanisic, Tah, Tapsoba; Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Adli, Boniface, Wirtz

Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy