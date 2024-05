De Rossi cambia l’attacco: partner inedito per Lukaku

La Roma questa sera torna in campo per tentare l’impresa europea in casa del Bayer Leverkusen. I giallorossi dovranno rimontare il doppio svantaggio per centrare la finale di Dublino.

Daniele De Rossi ha caricato la Roma in vista della semifinale di ritorno di Europa League. Questa sera alle ore 21 ci sarà il fischio d’inizio della sfida di ritorno al Bayer Leverkusen, che parte dal doppio vantaggio dell’andata allo stadio Olimpico. Giallorossi a caccia della rimonta clamorosa, sul campo della squadra imbattuta in stagione, guidata da Xabi Alonso in panchina. Resta in forte dubbio l’impiego di Paulo Dybala, con mister De Rossi che potrebbe mescolare le carte e schierare una coppia inedita dal primo minuto alla BayArena.

Roma a caccia dell’impresa per centrare la finale di Dublino, che sarebbe la terza consecutiva per la squadra giallorossa. Si riparte dallo 0-2 dello stadio Olimpico in favore del Bayer Leverkusen, risultato che consente a Xabi Alonso di preparare la sfida casalinga con meno pressioni rispetto all’attesa in casa giallorossa. Daniele De Rossi deve fare i conti con la condizione fisica di Paulo Dybala, che difficilmente avrà un ampio minutaggio nelle gambe dopo gli ultimi guai muscolari. Nonostante in conferenza stampa DDR abbia sottolineato che la Roma non è intenzionata a fare calcoli, la Joya potrebbe partire dalla panchina nella semifinale di ritorno di questa sera.

Bayer-Roma, De Rossi con l’attacco pesante: Abraham con Lukaku dal primo

Nonostante il sostituto naturale dell’attaccante argentino sembra essere Tommaso Baldanzi, apparso tra i più vivaci contro la Juventus, non sono escluse mosse a sorpresa targate De Rossi. Il tecnico giallorosso potrebbe scegliere di partire con l’attacco pesante, per tentare l’arrembaggio negli ultimi 25 metri di campo in Germania.

Ed allora la ‘Gazzetta dello Sport’ rilancia l’idea del tandem Lukaku – Abraham dal primo minuto. I due non sono mai partiti da titolari, nonostante lo stesso De Rossi abbia vagliato più volte l’ipotesi. Il centravanti inglese ha voglia di riscatto, dopo aver ritorvato il gol contro il Napoli, ha sciupato due occasioni clamorose contro il Bayer all’andata e contro la Juve in campionato.