Addio Roma e plusvalenza netta: Serie A all’assalto

Calciomercato Roma, fari puntati sui movimenti in uscita in casa giallorossa prima dei mesi estivi. Obiettivo plusvalenza netta nelle prossime settimane, c’è anche la Premier League alla finestra.

La Roma si gioca l’intera stagione in due partite, da stasera a domenica il futuro della squadra giallorossa passa dai risultati sul campo. Alle ore 21 andrà in scena la semifinale di ritorno di Europa League in casa del Bayer Leverkusen. Giallorossi chiamati all’impresa, dopo la sconfitta interna per 0-2 allo stadio Olimpico. Domenica sera poi lo scontro diretto in chiave Champions League in casa dell’Atalanta, dove i giallorossi sono obbligati a vincere per coltivare le speranze della qualificazione alla prossima competizione europea.

Dalla qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo in salita ma non impossibile per la Roma, potrebbe dipendere fortemente anche il prossimo calciomercato estivo. In ogni caso il nuovo Direttore sportivo, con sempre più indizi che puntano in Ligue 1, dovrà lavorare con decisione sulle uscite nelle prossime settimane. Entro la fine di giugno la squadra giallorossa è chiamata a realizzare un tesoretto di plusvalenze da 30 milioni per rispettare i parametri del Fair Play finanziario. Tra giocatori arrivati a parametro zero e giovani cresciuti nel vivaio giallorosso, sono diversi gli indiziati a lasciare Trigoria nelle prossime settimane.

Calciomercato Roma, plusvalenza Zalewski: Serie A e Premier League alla finestra

Uno di questi è il classe 2002 Nicola Zalewski. Il giovane esterno, ritornato a giocare in avanti dopo l’arrivo di De Rossi in panchina, potrebbe essere ceduto dalla Roma al termine della stagione, per totalizzare una plusvalenza netta. Come aniticipato da Asromalive.it ci sono diverse squadre di Serie A sulle tracce dell’esterno nato a Tivoli.

Tris in Serie A per il giovane esterno, seguito con interesse da Bologna, Atalanta e Fiorentina. Ma il campionato italiano deve fare i conti con la concorrenza della Premier League. Secondo quanto scrive su ‘X’ Eleonora Trotta ( Calciomercato.it), sul classe 2002 oltre all’interesse dei club italiani, c’è molta stima nel campionato inglese. Le prossime settimane si annunciano decisive per il ragazzo cresciuto a Trigoria ed esploso sotto la guida di José Mourinho.