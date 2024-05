Penalizzazione choc dopo lo scudetto, classifica ribaltata

Penalizzazione immediata dopo lo scudetto, la ripartenza inizia in salita: c’è stato l’annuncio.

Tante questioni stimoleranno le attenzioni, le premure e i timori dei tifosi nel corso dei prossimi mesi, con l’avvicinarsi di un calciomercato destinato a entrare nel vivo già durante le prossime settimane. A risultati e sentenze giunte, infatti, tanti club avranno ben chiare le possibilità e i margini di intervento, che garantiranno ben più calma per le ponderazioni in vista del futuro.

Ne sa bene qualcosa anche la stessa Roma, che dopo la conferma di De Rossi dovrà vedersela con un insieme di valutazioni di non poco conto, destinate ad abbracciare l’individuazione del direttore sportivo e l’indirizzamento ad un modus operandi che consenta di consegnare nelle mani di Daniele una squadra rimodernata ma, al contempo, modellata sull’ossatura importante già palesata in questi anni. Oltre ogni ragionevole dubbio, poi, anche questioni extracalcistiche o, comunque, non squisitamente legate al terreno di gioco potrebbero avere grande impatto.

Penalizzazione Leicester, succede di tutto dopo la vittoria in Championship

Da tale punto di vista, autentica miniera di novità potrebbe continuare ad essere l’Inghilterra, con una Premier League divenuta sempre più attenta nei confronti delle violazioni economiche, punite con sanzioni importanti e con detrazioni cospicue di punti in classifica. Il calcolo di perdite rispetto alle entrate è divenuto, per le big e non solo, un parametro di valutazione triennale potenzialmente discriminante.

A tal proposito, le ultime novità di Football Insider parlano chiarissimo, con l’annuncio di Keith Wyness circa il Leicester, promosso in Premier League dopo la vittoria in Championship. Le perdite economiche degli ultimi anni, infatti, potrebbero portare ad una clamorosa ed immediata sottrazione di punti. “Devo ancora capire i tempi e le possibili conseguenze, ma il Leicester ha cause legali pendenti in Premier League e con l’EFL“.

Dopo aver vinto nella League cadetta in Inghilterra, le Foxes potrebbero, dunque, ricominciare la tanto sognata avventura in Premier League in una condizione a dir poco di svantaggio, con l’obbligo immediato di inseguire le competitors. Seguiranno aggiornamenti.