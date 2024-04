De Rossi e l’obiettivo Champions: “Abbiamo riacceso questa corsa”

De Rossi e l’obiettivo Champions. La Roma si prepara alla grande, e difficile, sfida del Maradona contro il Napoli di Francesco Calzona.

Napoli, ed il Napoli, sono pronti ad accogliere la Roma di Daniele De Rossi. Una sfida infuocata. Come sempre, più di sempre. Perché il Derby del Sud in questa occasione ha connotati decisamente diversi.

Il Napoli ha ancora il tricolore sulla maglia. Una vittoria straordinaria scolorita da un’annata troppo negativa per essere vera. Ora non resta che un po’ d’orgoglio, magari ‘tirato fuori’ da una contestazione che i tifosi partenopei faranno sentire forte e chiara.

Poi sarà gara vera. Sarà derby. La Roma dovrà affrontare un’altra difficile prova. Ancora una sfida contro un avversario di valore in un lasso di tempo che non permette nemmeno di metabolizzare la sconfitta contro il Bologna o la vittoria contro l’Udinese ottenuta nello scampolo di gara dello scorso 25 aprile.

Non c’è tempo per nulla, soltanto giocare e giocare. Dopo il Napoli ci sarà la Juventus e poi il Bayer Leverkusen. Tanto per gradire e per non avere tempo di pensare a null’altro. Alla vigila della sfida del Maradona Daniele De Rossi ha rilasciato alcune dichiarazioni.

L’orgoglio giallorosso

Non è mai banale il tecnico della Roma. Non lo è mai stato da giocatore, non lo è ora da tecnico. Ha parlato del Napoli, della Roma e di questo finale di stagione così intenso ed elettrizzante.

Daniele De Rossi non si fida del Napoli e della sua controversa stagione. “Incontriamo forse l’unica squadra che a livello di giocatori sta più vicino all’Inter. Squadra molto, molto tosta“. La grande rivalità tra le due squadre si sentirà anche domani. Il tecnico giallorosso è però estremamente fiducioso e questo perché i suoi ragazzi hanno risposto al meglio.

“Sono qui da tre mesi e se mi avessero detto sei a quattro punti dall’Atalanta e sei dalla Lazio a poche giornate dalla fine ci avrei messo la firma vedendo da dove partivamo. Abbiamo riacceso questa corsa l’abbiamo resa non solo un sogno ma qualcosa di possibile sapendo che è tanto difficile“. La corsa alla zona Champions è partita. L’obiettivo è a pochi passi e sarà inseguito fino alla fine.