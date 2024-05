Scambio con Lukaku in Serie A: decisione già presa

Il futuro di Romelu Lukaku continua ad essere uno dei temi più caldi in casa Roma in vista del calciomercato estivo

A secco nelle due semifinali di Europa League contro il Bayer Leverkusen, Romelu Lukaku ha realizzato solamente sei gol sotto la guida di Daniele De Rossi, a fronte dei 14 messi a segno con José Mourinho in panchina. Contrariamente alle previsioni della maggior parte degli opinionisti al momento del cambio della guardia, il passaggio ad uno stile di gioco più offensivo sembra non aver giovato all’attaccante belga che spera di migliorare le proprie statistiche nelle ultime tre giornate di Serie A.

Per raggiungere l’obiettivo del ritorno in Champions League, la Roma avrà bisogno anche dei gol dell’ex Inter, che quasi sempre in questa stagione ha segnato gol pesanti, che hanno portato punti in classifica. Oltre che per le prestazioni in campo, Big Rom è sotto i riflettori anche per il suo futuro. Arrivato la scorsa estate in prestito secco, il bomber viene valutato 40 milioni di euro dal Chelsea, che in estate vorrebbe monetizzare dalla cessione del calciatore.

Scambio Lukaku-Osimhen: decisione già presa

Anche in caso di approdo alla massima competizione continentale per club, la Roma difficilmente potrà affrontare una spesa simile, soprattutto perché abbinata ad un ingaggio molto pesante. Il club giallorosso spera in una nuova apertura al prestito che, al momento, non sembra contemplata dalla società londinese, così come lo scambio di cui tutti stanno parlando ormai da giorni.

Secondo ’90min.com’, infatti, il Chelsea non ha mai offerto Romelu Lukaku al Napoli all’interno della trattativa per portare Victor Osimhen a Londra. Smentite, dunque, le indiscrezioni su uno scambio per ridurre ad 80 milioni di euro la cifra cash da sborsare per coprire la clausola rescissoria presente sul contratto dell’attaccante nigeriano con il club presieduto da Aurelio De Laurentiis.