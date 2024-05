Frimpong ci ricasca: altra provocazione dopo Bayer-Roma

Ecco le parole al veleno pronunciate da Jeremie Frimpong al termine dell’accesa sfida di Europa League pareggiata con la Roma

Se dovessimo analizzare sul piano squisitamente calcistico la sfida di ieri sera tra la Roma di Daniele De Rossi e il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, potremmo dire che il sogno giallorosso si è protratto per un tempo sin troppo generoso vista la quantità esorbitante di occasioni generate dalle aspirine rossonere. Se non fosse stato per l’ennesima sorprendente prestazione di Mile Svilar, sui divani della capitale le flebili particelle di speranza generate dai due rigori trasformati da Leandro Paredes si sarebbero tragicamente esaurite nel giro di qualche minuto.

Al contrario gli uomini di DDR hanno custodito gelosamente la possibilità di sfociare nei supplementari fino a qualche minuto dal triplice fischio e, complice anche la tensione accumulata per entrambe le formazioni, nel finale si è consumato più di un episodio di nervosismo.

La rivalità partita lo scorso anno con l’eliminazione dei tedeschi per mano della Roma di Mou deve aver generato un profondo desiderio di rivalsa in Alonso & co. Non è un caso che, al termine della partita i ragazzi dell’ex Real Madrid abbiano sfogato le proprie idiosincrasie davanti ai microfoni, manifestando senza particolari filtri la soddisfazione per il trionfo.

Le parole al veleno di Frimpong

Uno dei protagonisti principali degli scontri dialettici (e non solo) che hanno caratterizzato i minuti finali della semifinale di ritorno andata in onda ieri sera è senza dubbio alcuno Jeremie Frimpong. L’esterno olandese, al termine di una prestazione a dir poco luccicante – composta da qualità e intensità, concretizzatesi in continue discese sull’out di destra – si è beccato a distanza con la panchina giallorossa, subito dopo aver discusso animatamente con alcuni calciatori in campo.

“It’s the best feeling.” 😊 What a delightful character Jeremie Frimpong is. Smiling from ear to ear ❤️ 🎙️ @msmith850 pic.twitter.com/1uRO0wjFWa — Football on TNT Sports (@footballontnt) May 9, 2024

Al termine della partita, ai microfoni di TNT Sports, il classe 2000 ha detto la sua: “È una sensazione fantastica, soprattutto battere la Roma. Loro parlavano tanto… Quindi sono contento di averli battuti”. Le parole del gioiello di Alonso, coadiuvate da un comportamento piuttosto fumantino manifestato sul terreno di gioco, hanno fatto letteralmente impazzire i social, dove svariate centinaia di tifosi giallorossi hanno espresso con forza la propria indignazione nei confronti dell’olandese.