Comunicato FIGC UFFICIALE: esclusi quattro club di Serie A

Comunicato FIGC UFFICIALE. La stagione calcistica sta terminando, anche se importanti verdetti sono ancora da emettere. E la Federazione…

Siamo a maggio ed è tempo di ultimi verdetti. Il campionato di Serie A ha da tempo deciso la sua nuova regina, l’Inter di Simone Inzaghi, ma ancora deve dare certezze ad un consistente numero di compagini.

C’è chi insegue l’Europa che conta, la ricca Champions League, in attesa che la matematica dia il suo benestare e chi intende comprendere quale Europa l’abbraccerà la stagione entrante. E poi c’è chi sogna l’Europa, qualunque volto abbia, ed intende raggiungerla, ma di questo non ha certezza.

E poi c’è la lotta più dura, quella per non retrocedere. La Salernitana ha già salutato la massima serie e c’è chi rischia decisamente di farle compagnia al più presto. Ma non si vive di sola Serie A. Anche l’Europa pallonara ha scelto le sue finaliste. Non è andata bene come la stagione scorsa, ma il calcio italiano non si può lamentare.

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha compiuto il suo capolavoro conquistando la finale di Europa League, mentre la Roma è uscita a testa alta dal confronto con il Bayer Leverkusen. La Fiorentina di Vincenzo Italiano, dal canto suo, ha conquistato la seconda finale consecutiva di Conference League. .

Comunicato FIGC

In questo contesto così ‘caldo’ la Figc ha emesso un comunicato ufficiale, come reso noto da figc.it:

“La Commissione di primo grado delle Licenze UEFA ha esaminato la documentazione pervenuta per il rilascio delle Licenza Uefa per la stagione sportiva 2024-2025. Preso atto delle relazioni degli esperti, ha deliberato di rilasciare la Licenza UEFA a 16 società di Serie A e 2 di Serie B“.

Sedici società di Serie A sulle venti iscritte al campionato corrente. Quali, allora, le quattro società escluse? Eccole: Empoli, Frosinone, Genoa e Lecce. Invece le due società di Serie B cui è stata conferita la Licenza UEFA sono la Cremonese ed il Parma.

Un’ultima curiosità riguarda il calcio femminile, fenomeno sempre più in crescita anche nel nostro paese.. Sei club femminili hanno ricevuto la Licenza UEFA e sono: Fiorentina, Inter, Juventus, Milan, Roma e Sassuolo. Avanti così.