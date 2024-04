Conte ritorna in panchina: contromossa Roma, accordo anticipato

Conte ritorna in panchina e per la Roma potrebbero essere problemi. Ma la società giallorossa parte al contrattacco.

Siamo alla viglia del derby del Sud che vedrà di fronte al Maradona il Napoli e la Roma. I tifosi azzurri attendono al varco i propri giocatori protagonisti di una stagione da dimenticare il più in fretta possibile. La Roma di Daniele De Rossi rappresenta il peggior avversario possibile in questo momento, ma il popolo azzurro vuole una risposta forte.

La stagione deve essere conclusa in maniera dignitosa, magari con un posto in Europa, poi per il futuro si vedrà. Aurelio De Laurentiis ha voglia di rifarsi in fretta. Troppi gli errori che il numero uno partenopeo ha accumulato in questa annata. Si ripartirà da un grande tecnico ed il nome che circola con più frequenza è quello di Antonio Conte.

La scelta più inseguita per un Napoli che vuole ritornare ad essere, da subito, protagonista. Il tecnico salentino assicura impegno massimo e risultati immediati. Esigente, ma in grado come nessuno di valorizzare al massimo il materiale umano a sua disposizione. Il mercato del Napoli seguirà le sue indicazioni e la prima potrebbe portare proprio a Roma. Sponda giallorossa.

Conte lo vuole a Napoli

Insieme hanno vissuto l’esperienza al Chelsea e poi all’Inter. Antonio Conte e Romelu Lukaku rappresentano un’intesa perfetta. Il centravanti belga potrebbe rappresentare il primo obiettivo del tecnico salentino.

Dell’ipotesi di mercato Napoli-Lukaku ha parlato il giornalista e speaker di radio Romanista, Iacopo Mirabella. “Il miglior Lukaku lo abbiamo visto proprio con Conte. Era un Lukaku devastante“. Ma la Roma potrebbe davvero perdere il gigante belga?

“Non né escluso che la Roma trovi un accordo con il Chelsea, o per un accordo sul rinnovo del prestito o su un eventuale riscatto. Quel che trapela è che anche la volontà di Romelu sia di rimanere a Roma“. pertanto la Roma è pronta a rispondere ai possibili assalti partenopei guidati da Antonio Conte.

Lukaku vuole la Roma e la Roma vuole Lukaku. Il suo centravanti Antonio Conte lo dovrà altrove.