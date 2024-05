Napoli, nuovo allenatore già ‘annunciato’: c’è anche Mourinho

Nuovo allenatore Napoli e annuncio in diretta, spunta il sostituto di Calzona dopo l’anno choc. Firma a sorpresa Mourinho e Allegri.

Tante questioni meriteranno approfondimenti e valutazioni nel corso dell’immediato futuro in casa Roma e non solo. Le importanti difficoltà incontrate in stagione dai giallorossi hanno portato, come noto, all’allontanamento di José Mourinho, gettando altresì le basi per un percorso da intraprendere e continuare con Daniele De Rossi al termine di una stagione ora come ora ancora in piena evoluzione.

Dopo le diverse settimane trascorse a porsi dubbi e interrogativi sulla posizione dello storico numero 16 della Roma, che aveva inizialmente firmato fino a fine campionato, i Friedkin hanno alla fine deciso di confermarlo per un futuro ad oggi ancora legatissimo al presente e destinato a passare per tante altre scelte, relative al direttore sportivo e le consequenziali ponderazioni di mercato. Al contempo, però, la situazione di grande cambiamento in quel di Trigoria è da incastrarsi in un corpo di novità che, soprattutto sul fronte panchine, toccherà tante squadre del nostro campionato.

Mourinho e Allegri per il Napoli, nuova panchina già annunciata

Tra queste, ovviamente, il Napoli, tra le delusioni principali di un campionato stra-dominato meno di una anno fa e, per ora, addirittura incerto di un piazzamento in uno degli otto slot a disposizione per la partecipazione alle coppe europee. Servirà, come noto, una vera e propria rivoluzione, destinata a toccare la squadra ma, ancor di più, la gestione tecnica.

Proprio a tal proposito, non sfugga a quanto annunciato durante la trasmissione “L’Infedele” di Televomero da Enrico Fedele, che ha coinvolto anche Mourinho e Allegri. “So che Massimiliano Allegri. alla piazza non piace perché si dice sia juventino, ma il suo curriculum è ben più pieno di più di tutti gli allenatori che sono stati accostati finora al Napoli. Un altro allenatore che farebbe bene è Mourinho. Vanta esperienza internazionale, è abituato a certe pressioni. Penso che alla fine il Napoli sceglierà Pioli: ha vinto e all’inizio fa sempre bene, poi si perde”.