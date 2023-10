Gratis dal Barcellona: colpaccio Roma

Gratis dal Barcellona, Pinto pensa alla rivoluzione in corsia. Ecco quello che potrebbe essere il colpo a parametro zero dai catalani

Rivoluzione in corsia. Questa è la sensazione al momento. Soprattutto a sinistra dove i due esterni giallorossi stanno vivendo un momento diametralmente opposto. Spinazzola sembra essere tornato in forma mentre Zalewski è uscito al momento dai radar di Mourinho. Una situazione, quella del ragazzo di Tivoli, che lo vede protagonista anche per via di un possibile interesse della Premier League.

Però, il primo, ha anche un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e nel corso dell’estate ha deciso di rimanere a Roma tranquillizzato da Mourinho sulla situazione. Però di rinnovo ancora non se ne è parlato, quindi la situazione è quella che è: in bilico, almeno per ora. In ogni caso qualcosa Pinto la dovrebbe fare la prossima estate per cercare di mettere a posto le cose. E secondo quanto riportato da calciomercatotv.it un nome nella testa del gm starebbe girando. Un usato sicuro per quello che potrebbe essere un colpo a parametro zero.

Gratis dal Barcellona, Marcos Alonso interessa alla Roma

Parliamo di Marcos Alonso, che la Serie A la conosce già, che ha un contratto con il Barcellona fino al prossimo 30 giugno. Sì, i catalani hanno un opzione annuale per il rinnovo ma non si sa se verrà sfruttata. E questo potrebbe lasciare aperte le porte ad un addio con la Roma che starebbe valutando, o che potrebbe valutare, il profilo del 32enne che ha un passato con la Fiorentina nella massima serie italiana.

Insomma, potrebbe essere un innesto di assoluto valore e soprattutto senza spendere un euro sul mercato. Un colpo che potrebbe aiutare Mourinho – o chi per lui, l’anno prossimo – a mettere su una squadra importante che ha come obiettivo sempre quello di migliorarsi. I Friedkin questo lo hanno fatto capire sin da subito.