Mourinho non lo vede più: addio da 25 milioni in Premier League

Un club inglese ha deciso di mettere nel mirino un calciatore della Roma in vista della prossima finestra di calciomercato

I giocatori della Roma stanno piano piano riprendendo fiato e forma fisica, riuscendo a migliorare i risultati nelle ultime settimane. I giallorossi, infatti, avevano avuto il peggior avvio da quando la Serie A dà tre punti a vittoria, con soli cinque conquistati in sei partite. Un ruolino di marcia che ha fatto storcere qualche naso nella Capitale, con diverse voci su un possibile addio di José Mourinho nei prossimi mesi.

La frangia più estremista dei tifosi era pronta a chiedere ai Friedkin la testa del portoghese che, invece, ha scacciato le critiche a suon di vittorie. Dopo la sconfitta con il Genoa, la goccia che ha fatto traboccare il vaso delle pole miche vista la brutta prestazione e i 4 gol incassati, sono arrivate tre vittorie di cui due in Serie A e una in Europa League. Quest’ultima è stato il poker rifilato al Servette nel turno infrasettimanale contro gli svizzeri.

In campionato, invece, i giallorossi hanno vinto contro Frosinone e Cagliari, con i canarini che hanno incassato il 2-0 allo Stadio Olimpico, mentre i rossoblù sono stati travolti all’Unipol Domus. I sardi, infatti, hanno perso 4-1 con Lukaku, Belotti e Aouar che hanno segnato con gli esterni che sono tornati a mettersi in mostra.

Calciomercato Roma, vogliono Zalewski: De Zerbi si fa avanti

Spinazzola e Karsdorp con il Cagliari hanno fornito un assist a testa che hanno portato a due gol, uno di Aouar e uni di Lukaku. Chi invece sembra sottotono sono Kristensen e Zalewski, che non è riuscito a dare la sua impronta alle gare in cui è stato chiamato in causa.

Nonostante il rendimento delle ultime gare, non si affievolisce l’interesse degli altri club, soprattutto dalla Premier League. Come riporta calciomercatonews.com, il talento di Tivoli è nel mirino di De Zerbi che lo vorrebbe portare al Birghton anche già a gennaio. La trattativa potrebbe avviarsi all’avvio del 2024, con la Roma che incasserebbe tra i 20 e i 25 milioni per cedere il polacco.