Siviglia bruciato, UFFICIALE: sorpasso Roma

La Roma supera per 2-0 lo Slavia Praga e conquista la vetta del gruppo G di Europa League. La quinta vittoria consecutiva permette il sorpasso ufficiale ai danni del Siviglia.

L’Europa fa bella la Roma di José Mourinho. La squadra giallorossa liquida la pratica Slavia Praga per 2-0, facendo un bel passo in avanti nella caccia al primo posto del girone di Europa League. L’undici guidato dallo Special One, ancora in tribuna causa squalifica, nel giro di poco più di quindici minuti ha congelato la gara con un uno-due micidiale per la porta avversaria. Oltre alla vetta del gruppo G la squadra giallorossa compie un altro balzo in avanti, bruciando il Siviglia, sconfitto a domicilio dall’Arsenal.

Quinta vittoria consecutiva tra Europa League e Serie A per la Roma. La squadra giallorossa ha reagito sul campo alla batosta del Marassi, dove il Genoa di Gilardino la strapazzò, quasi un mese fa. A trenta giorni dalla disfatta in terra ligure la squadra giallorossa ha rialzato la testa in campionato e centrato, per la prima volta nella storia, tre vittorie consecutive nelle prime tre giornate del girone europeo. Un importante passo in avanti nella caccia al primo posto del gruppo G, posizione che garantisce l’accesso agli ottavi di finale della competizione, senza passare dai play off contro le retrocesse dai gironi della Champions League.

Ranking UEFA, la Roma sorpassa il Siviglia ed entra nella top ten: la classifica

La Roma conquista la vetta europea con la quinta vittoria consecutiva, in previsione della sfida in casa dello Slavia Praga basterà un’altra vittoria per aggiudicarsi con la matematica la prima posizione. Le due reti rifilate alla squadra ceca vedono anche i giallorossi staccare il Siviglia nel Ranking UEFA.

La squadra spagnola, che è stata battuta in casa dall’Arsenal in Champions League, viene superata al decimo posto del ranking UEFA proprio dalla Roma. I giallorossi ora occupano la decima posizione in solitaria, con gli andalusi fermi all’undicesima piazza. Avanti alla squadra di Mourinho rimane il Lipsia e subito dopo l’Inter di Simone Inzaghi. La quinta marcia innestata dalla Roma lascia indietro la squadra iberica, i giallorossi hanno un coefficiente di 86.000, mentre il Siviglia è fermo a 84.000 .