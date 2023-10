UEFA, la Roma ritrova il Siviglia: è UFFICIALE

Uefa, la Roma ritrova il Siviglia. La squadra di Mourinho aggancia il club che ha scippato la Coppa la scorsa stagione

Seconda vittoria europea in stagione per la Roma e ovviamente cambia anche il discorso ranking Uefa che, ricordiamo, potrebbe mandare i giallorossi al primo Mondiale per club della storia disputato come uno delle nazionali. I discorsi si faranno al termine di questa stagione, ma l’affermazione della serata di giovedì contro il Servette non solo ha mandato un segnale alle avversarie del girone, ma ha fatto prendere dei punti importanti ai giallorossi che adesso entrano nella top 10.

La vittoria di ieri è stata la numero 150 in Europa per i colori giallorossi, numero tondo, e qualificazione vicina. L’obiettivo è quello di prendersi il primo posto per evitare lo spareggio con gli “squali” della Champions così come successo lo scorso anno. In ogni caso c’è anche un altro dato: la vittoria di ieri regala a Mou e alla sua squadra il posto numero 10 nel ranking Uefa. Agganciato il Siviglia con 84.000 punti e sotto soltanto a dei club che veramente al momento sono di un’altra categoria.

Uefa, ecco la classifica dopo la seconda giornata

Davanti al club della Capitale ci sono Inter, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Psg, Real Madrid, Lipsia e Bayern Monaco. E ovviamente in questa classifica hanno influito fino al momento i risultati arrivati nelle scorse stagioni con la vittoria della Conference League e la finale di Budapest che nessun tifoso della Roma ha dimenticato. Una delle serate più difficili da digerire degli ultimi anni.

Vabbè, acqua passata (forse), quello che al momento è rimane è una Roma che è lì, insieme alle altre, e che cercherà non solo di arrivare in fondo anche quest’anno, ma soprattutto di strappare una qualificazione come detto al Mondiale per club che potrebbe portare degli introiti clamorosi oltre a far vivere un vero e proprio sogno.