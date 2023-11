Calciomercato Roma, addio Premier e destinazione scelta: non solo dall’Inghilterra ma anche dalla Germania sono interessati al giocatore

Il difensore, atteso, cercato, voluto, e mai arrivato. A gennaio la Roma un innesto dietro, lo sappiamo, lo dovrà fare. Per forza di cose. Sì, è vero, tornerà Kumbulla, però dopo il grave infortunio al ginocchio ha bisogno di tempo per ritrovarsi. E poi adesso c’è anche la questione legata a Smalling, che sta facendo spazientire lo Special One.

Di nomi ne sono circolati un poco in questo ultimo periodo: Sarr del Chelsea, ad esempio, è stato accostato alla Roma in alcune circostanze, soprattutto nel momento in cui Pinto insieme a Ryan Friedkin è volato a Londra per chiudere con Lukaku. Si parlava infatti di un possibile inserimento anche del difensore: una cosa rimasta solamente così, una voce. E un’altra voce, che diventa sempre più insistente, comunque, è quella che vede la Roma interessata a Chalobah. Sempre dei Blues. Ma andiamo a vedere in questo caso quali sono le notizie delle ultime ore.

Calciomercato Roma, le ultime su Chalobah

Se ieri vi abbiamo parlato di una possibile accelerata del Manchester United, oggi dall’Inghilterra e precisamente il Sun, sottolinea come sul difensore che con Pochettino non ha trovato spazio e che a gennaio verrà ceduto al cento per cento, si stia muovendo il Borussia Dortmund. I tedeschi lo hanno messo nel mirino e sono pronti ad accoglierlo dandogli la possibilità, magari, di giocare la seconda parte della Champions League.

Il profilo quindi piace, eccome, a molti club. Pronti a strapparlo ai Blues sfruttando quella che è una vera e propria occasione. Chissà, magari Pinto visti i buoni rapporti con il club inglese non è del tutto tagliato fuori. E quindi ci potrebbe realmente provare. Vedremo.