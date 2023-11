Rinvio Fiorentina-Juventus, ora è UFFICIALE

Serie A, dopo le parole del sindaco di oggi arriva anche la richiesta ufficiale del rinvio del match. Ecco il comunicato

L’alluvione che ha colpito la Toscana ha messo a rischio Fiorentina-Juventus. Se nel pomeriggio c’è stato un annuncio ufficiale da parte del sindaco di Firenze, Nardella, che ha sottolineato come la questione verrà monitorata ora dopo ora, adesso arriva la richiesta ufficiale da parte dei tifosi della squadra di Italiano, che hanno condiviso sui propri canali social un comunicato.

“Una parte della nostra città è completamente in ginocchio, case distrutte, vite infrante e mentre continua a piovere si pensa di far giocare la partita di domenica come se non fosse successo nulla. In maniera netta, decisa e categorica la Curva Fiesole chiede che la partita sia rinviata”. Non servono né giri di parole e nemmeno così quale utilizzo della lingua italiana per mettere in evidenza quello che è il pensiero del tifo organizzato della viola.

Serie A, i tifosi della Fiorentina chiedono il rinvio della partita

“Che le energie e le risorse – si legge nel comunicato – siano dedicate esclusivamente alla nostra gente in difficoltà e non per far svolgere un evento sportivo. Pretendiamo rispetto per le vittime, per i familiari, per chi ha perso tutto in poche ore e si trova ancora abbandonato, senza luce e gas, circondato dall’acqua”.

Insomma, una presa di posizione netta ma senza dubbio difficilmente questa verrà accolta soprattutto se, come si spera ovviamente, il maltempo possa abbandonare la Toscana in queste ore rendendo anche le operazioni di soccorso assai più semplici. Vedremo, ma al momento da parte della Figc non c’è nessuna novità.