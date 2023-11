Un nuovo direttore sportivo per Friedkin: la posizione di Tiago Pinto

Decisivo Friedkin, che come detto in questi giorni è a Trigoria. Scelta fatta per il futuro di Tiago Pinto, che sembra essere più solido

La notizia che vi abbiamo riportato prima – Dan Friedkin è in città e avrebbe indetto una riunione a Trigoria per capire insieme ai dirigenti il futuro di Mourinho – è una di quelle che possono decisamente iniziare a dare un senso alla prossima stagione. Non solo perché si potrebbe decidere, come detto, chi sarà il nuovo allenatore della Roma, ma anche perché si potrebbe fare chiarezza su un altro importante contratto in scadenza, quello di Tiago Pinto.

Così come lo Special One, anche l’altro portoghese giallorosso non conosce, almeno per ora, quello che potrebbe essere il suo di futuro. Lui guarda alla prossima stagione, cercando di fare al meglio il proprio lavoro, ma di quello che toccherà a lui anche non c’è certezza. Di certo c’è una cosa, però, almeno stando a quanto racconta il Corriere dello Sport in edicola questa mattina. C’è un poco di chiarezza rispetto allo Special.

Decisivo Friedkin, la situazione Pinto

Sì, il futuro di Pinto sembra essere più solido rispetto a quello dell’allenatore. Anche se saranno i prossimi risultati sportivi e il rendimento dei calciatori scelti che faranno prendere una decisione definitiva ai Friedkin. Ovvio che a questo punto, però, la sensazione è che il gm giallorosso dovrebbe rimanere in sella anche il prossimo anno. Anche con lui probabilmente in questi giorni verrà fatto un discorso di questo tipo.

Insomma, si iniziare a delineare il prossimo anno, che si spera possa vedere la Roma impegnata in Champions League. Perché proprio da un approdo nella massima competizione europea, con annessi introiti economici che ne derivano, verranno prese delle scelte anche sulla prossima campagna acquisti. Questo si sa da un pezzo.