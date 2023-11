Summit a Trigoria con Dan Friedkin: scocca l’ora di Mourinho. Si potrebbe decidere proprio in queste oreil futuro del portoghese. Ecco la novità

Il presidente è in città. E questa è già una notizia. Che diventa assai più importante per almeno altri due aspetti: il primo – secondo quanto raccontato dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina – è perché Dan Friedkin dovrebbe rimanere almeno fino alla prossima settimana a Roma e vedere all’Olimpico il derby. E ci sta. Il secondo è assai più importante.

Summit a Trigoria con il massimo dirigente a dirigere le operazioni. Trapela questo ad oggi con una riunione indetta appunto dalla proprietà che dovrebbe coinvolgere i dirigenti. Chissà, magari si potrebbe pure parlare del rinnovo di Mourinho visto quel contratto in scadenza alla fine di questa stagione. Però a quanto pare i temi trattati dovrebbero essere anche altri. Che magari stanno più a cuore ad un business man com’è il texano.

Summit a Trigoria, si parla anche di Mourinho

C’è da sottolineare, però, un altro aspetto: Dan Friedkin sarebbe irritato per le recenti dichiarazioni dei Mou in merito alla polemica con la Lega sul calendario. Sabato in conferenza stampa lo Special One ha attaccato anche il club che “non tira fuori queste cose”. Insomma, Dan non sembra proprio essere felice di questo.

Torniamo, infine, a quelli che secondo il quotidiano dovrebbero essere i temi principali dell’incontro messo in agenda: un focus verrà messo sui temi economici, quindi sponsor, analisi delle operazioni di marketing in corso e anche le strategie che sotto questo aspetto sono in programma. E poi probabilmente si parlerà anche della squadra. E soprattutto di Mourinho. Non è detto, si legge infine, che Friedkin non possa dare mandato alla dirigenza di iniziare a guardare i profilo di un nuovo allenatore.