Difensori contati e ostacolo nazionale: Mourinho respinto

Calciomercato Roma, ostacolo nazionale per le manovre in entrata di Tiago Pinto e Mourinho. Ecco il nuovo verdetto che allontana la pista giallorossa a gennaio.

Il campionato si è fermato per la nuova sosta delle nazionali. La Roma è arrivata alla sosta di novembre con il pareggio a reti bianche maturato ieri contro la Lazio di Sarri. L’avvio di stagione dei giallorossi è stato complicato ed in vista della sessione invernale di calciomercato si attendono nuovi innesti da parte di Tiago Pinto. José Mourinho ha la coperta troppo corta nel pacchetto difensivo, dove ancora sono un mistero i tempi di recupero di Chris Smalling.

La sosta per le nazionali consentirà a Lorenzo Pellegrini di tornare in forma dopo l’ultimo infortunio, mentre resta avvolto dal mistero il recupero di Chris Smalling. Il centrale britannico non si vede in campo da inizio settembre, ed il suo rientro slitta oltre la ripresa della stagione dopo la pausa nazionali. José Mourinho continua ad avere i difensori contati e, considerata la futura assenza di Ndicka a gennaio causa Coppa d’Africa, la coperta appare sempre più corta, nonostante si avvicini il ritorno del lungodegente Marash Kumbulla il prossimo anno. Per sopperire alle lacune numeriche in difesa Tiago Pinto sembra pronto a tornare a pescare dalla Premier League, ma deve fare i conti con l’ostacolo nazionale.

Calciomercato Roma, avviso a Mourinho dall’Inghilterra: l’Arsenal non molla Kiwior

Sono due le piste più calde dal campionato inglese per la squadra guidata da Mourinho. Da un lato c’è la strada che porta a Eric Dier, vecchia conoscenza dello Special One, in uscita dal Tottenham. Dall’altro, sempre a Londra, è stata accostata la pista Jakub Kiwior, che sta trovando poco spazio nell’Arsenal fin qui.

Ma i Gunners potrebbero chiudere la porta alla Roma nella trattativa intorno al centrale difensivo polacco ex Spezia. Secondo quanto evidenzia il sito britannico Football.london, l’Arsenal perderà il giapponese Tomiyasu per la Coppa d’Asia a gennaio. Il sostituto dell’ex Bologna viene indicato proprio in Jakub Kiwior, che fin qui quando è sceso in campo ha sempre convinto il tecnico Arteta.