L’ex bianconero torna in Serie A: l’ha chiamato Mourinho

L’ex bianconero può tornare in Serie A: Mourinho può essere ancora una volta decisivo grazie alla sua chiamata può ribaltare la situazione

È la vigilia del match di Europa League tra Slavia Praga e Roma, partita in cui i giallorossi hanno la possibilità di chiudere il discorso qualificazione e riuscire ad assicurarsi il primo posto nel girone, risultato che garantirebbe alla squadra di Mourinho di “riposare” per 4 partite.

Una vittoria dunque è importantissima, nonostante le dichiarazioni del tecnico della Lazio Maurizio Sarri, che ha voluto sminuire l’impegno dei suoi rivali. Non ci ha messo molto a rispondere lo Special One, che in conferenza stampa ha così commentato le sue dichiarazioni:

“Io rispetto sempre i miei avversari, ho detto che lo Slavia è un’ottima squadra. Quello che fa la differenza tra un allenatore che ha vinto 26 titoli e uno che ne ha vinti pochi è proprio questa mentalità di capire che ogni partita è seria da gioca e non ci sono amichevoli. Di queste dichiarazioni di Sarri mi piacerebbe sentire cosa ne pensa la Lega Serie A, aspetto…”

Nel frattempo però Mourinho sta pensando già a come plasmare una Roma che possa essere vincente fin da subito, e lo sta facendo tramite il mercato, con un calciatore finito nel mirino dell’ex manager del Tottenham che potrebbe tornare in Italia.

L’ex bianconero può tornare: Mourinho decisivo

Il mercato è ancora lontano, eppure i molteplici problemi riscontrati dalla Roma in questa prima parte di stagione pongono l’obbligo alla società di intervenire sul mercato, per cercare di rafforzare la rosa e di conseguenza riuscire a centrare gli obbiettivi prefissati a inizio stagione.

Il quarto posto è troppo importante per la società, che potrebbe così dare anche una svolta economica al mercato. Senza il quarto posto, e la conseguente qualificazione in Champions trattenere Romelu Lukaku sarà ancora più difficile, ragion per cui allenatore e club stanno pensando di intervenire per migliorare la rosa.

Secondo The Sun lo Special One avrebbe messo gli occhi sul difensore dell’Arsenal Jakub Kiwior, arrivato a Londra da appena un anno, e che sta trovando poco spazio tra i titolari, complici le prestazioni del compagno di reparto Saliba, questo potrebbe portare ad una separazione già a gennaio e Mourinho sarebbe pronto a provare a convincere il calciatore a sposare la causa giallorossa, mentre i Gunners potrebbero abbassare le pretese sul costo del cartellino visti i recenti problemi con il Fair Play Finanziario.