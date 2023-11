Mourinho senza pace: indisponibile anche dopo la sosta

Smalling è assente dal primo settembre dopo la partita con il Milan e Mourinho aspetta ancora il suo rientro che sembra allontanarsi

Manca da due mesi e mezzo e non sembra destinato a tornare presto. Chris Samlling rappresenta un vero e proprio mistero a Trigoria, dove il difensore centrale sembra non tornare più e anzi allontanarsi ancora. I primi segnali di stop erano arrivati nella partita con il Milan del 1° settembre in cui non ha messo in campo una grande prestazione, con gli attaccanti rossoneri che hanno potuto contare sulla loro velocità.

In quell’occasione, ma già contro l’Hellas Verona, Smalling era sembrato piuttosto fuori forma e incapace di resistere agli impeti avversari, come aveva dimostrato nelle passate stagioni in cui si era dimostrato uno dei migliori centrali in Italia. Da quel giorno buio pesto, con le sue condizioni che hanno rappresentato davvero un mistero, visto che sono state ignote per diverse settimane. Poi la chiarezza e il lungo recupero che ha dato l’idea di essere più il Paradosso di Zenone.

In quella teoria del passato, Achille non avrebbe mai potuto raggiungere una tartaruga perché, nonostante lui corresse veloce, l’animale avrebbe comunque percorso una parte di terreno. Così non sarebbe bastata una nuova corsa perché sarebbe successo lo stesso con il solo risultato che Achille non avrebbe mai raggiunto la tartaruga.

Mourinho aspetta ancora Smalling: tempi di recupero allungati

Lo stesso sembra fare Smalling che continua a correre verso il recupero e il ritorno in campo a disposizione di Mourinho, ma questo sembra allontanarsi. La situazione fisica del centrale, infatti, non è ancora migliorata, complici anche la sua dieta vegana e il forte rifiuto di prendere antidolorifici.

Come riporta il Corriere dello Sport, poi, la terapia conservativa è stata leggermente ritoccata da Andy Williams nel recente consulto a Londra. Nonostante questo, i tempi di recupero si allungano e Chris è destinato a tornare dopo la sosta delle Nazionali. Niente rientro, quindi, in questi 14 giorni che precedono la prossima partita contro l’Udinese, quando saranno quasi tre mesi di assenza per l’inglese.