Nuova sconfitta a tavolino: esclusione dal campionato

Ennesima sconfitta a tavolino e attesa per l’esclusione dal campionato in anticipo. Il club ha rinunciato nuovamente a scendere in campo, ecco cosa dice il regolamento.

La Serie A si ferma per la nuova pausa delle nazionali, mentre nelle serie minori scoppia un nuovo caso che può portare all’esclusione del campionato. La società coinvolta ha perso la quinta partita a tavolino su undici in calendario, ora il provvedimento del Giudice Sportivo può portare al ritiro della squadra campana. Il club è fanalino di coda nel proprio campionato ed ha rinunciato nuovamente a scendere in campo nell’ultimo turno in calendario.

Nuova rinuncia a scendere in campo e conseguente sconfitta a tavolino per 3-0, piove sul bagnato nel club campano che disputa il Girone A di Eccellenza. I numeri del Casoria sono impietosi e la strada verso l’esclusione dal campionato sembra essere dietro l’angolo. La squadra campana, già sanzionata di tre punti e ancora ferma a quota zero in classifica, ha subito la quinta sconfitta a tavolino. Questa volta il Casoria non si è presentato in casa in campo contro il Nola, che dopo aver atteso i canonici quarantacinque minuti concessi dall’arbitro, ha strappato i tre punti senza disputare la gara.

Altra sconfitta a tavolino per il Casoria: arriva l’esclusione dal campionato di Eccellenza

Il referto della squadra ospite recita: “Trascorsi i 45 minuti da regolamento, vista l’assenza della squadra locale, l’arbitro ha decretato la fine della partita.” Non è la prima volta che il Casoria rinuncia a disputare un gara in questo campionato, su undici giornate sono ben cinque le vittorie a tavolino.

Il Casoria è ultimo nel girone B di Eccellenza in Campania e rimane a zero lunghezze, complice la sanzione di tre punti già inflitta, con una sola vittoria all’attivo. Ma in caso di esclusione dal campionato la classifica potrebbe subire nuove modifiche, in attesa della decisione ufficiale del Giudice Sportivo. Ecco quanto recita il regolamento: “Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di andata, tutte le gare in precedenza disputate non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.“