Doppia sostituzione illecita: UFFICIALE la sconfitta a tavolino in campionato

La decisione del Giudice sportivo non si è fatta attendere: le sette sostituzioni hanno fatto la differenza.

Esistono vittorie sofferte, successi meritati ed altri discutibili. Quanto successo a Massa Carrara, però, ha del clamoroso. L’episodio concerne una sfida che ha visto il verdetto del campo ribaltato da…un’irregolarità nel computo delle sostituzioni. Ma andiamo con ordine.

Nel corso della sfida tra il Romagnano e i Blues Pietrasanta, match valido per il campionato U19 Provinciale, si è materializzato l’impossibile. La sfida si era conclusa sul risultato di 0-3 a favore degli ospiti, con il Pietrasanta che aveva legittimato la superiorità mostrata in campo archiviando la pratica con un rotondo vantaggio. Verdetto definitivo? Neanche per sogno. Il Romagnano, infatti, ha presentato immediatamente un ricorso per contestare il numero delle sostituzioni effettuate dal Blues Pietrasanta, il cui tecnico aveva deciso di varare ben sette cambi.

Sconfitta a tavolino nel campionato Juniores: ecco cosa è successo

Secondo quanto evidenziato da tuttocampo.it, il Giudice sportivo, dopo aver esaminato il caso, una volta accertata l’irregolarità commessa dal Blues Pietrasanta, ha accolto il ricorso del Romagnano, decretando la sconfitta a tavolino per gli ospiti.

Dunque, il verdetto del campo è stato completamente stravolto. Le due sostituzioni irregolari hanno pesato come una spada di Damocle per il Blues Pietrasanta, che ha dunque gettato alle ortiche tre punti conquistati al termine di una prestazione convincente sotto tanti punti di vista. Come già accaduto in altre circostanze in contesti maggiori, è stato il numero delle sostituzioni a monopolizzare critiche e contestazioni, orientando il risultato finale. Una disattenzione che il Pietrasanta ha quindi pagato a caro prezzo. Il ricorso presentato dal Romagnano ha ribaltato completamente un risultato che sembra essere acquisito. Staremo a vedere se ci saranno nuovi comunicati in tal senso.