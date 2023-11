Calciomercato Roma, doppietta Pinto: Black Friday in Premier League

Calciomercato Roma, Tiago Pinto torna a guardare in Premier League per rafforzare la rosa giallorossa. Doppio via libera in vista della finestra di riparazione.

La Roma è arrivata alla sosta di novembre dopo il piatto pareggio a reti bianche nel derby. Sarà fondamentale ripartire con un trend positivo, dopo la pausa per le nazionali, sia in campionato che in Europa League. In questa prima parte di stagione gli infortuni hanno falcidiato nuovamente la rosa romanista, costringendo José Mourinho ad adottare soluzioni di emergenza e senza rotazioni. La sosta del campionato anticipa diversi scenari di quello che sarà il calciomercato invernale in casa giallorossa, con un nuovo filo diretto in Premier League per Tiago Pinto.

Il mese di gennaio si avvicina e la sosta dal campionato apre nuovi scenari in ottica calciomercato. Tra i tanti nuovi arrivi in estate fin qui a brillare è stata solo la stella di Romelu Lukaku, autentico trascinatore nella prima parte di stagione. Segnali incoraggianti li ha lanciati anche Azmoun, in gol nella vittoria in rimonta contro il Lecce ed anche in nazionale. A centrocampo permangono dei dubbi sui tre innesti estivi, da Paredes a Renato Sanches passando per il parametro zero Aouar, nel settore nevralgico di gioco si attendono passi in avanti dai nuovi arrivati. Ma la coperta della rosa giallorossa è decisamente troppo corta nel pacchetto arretrato, e Pinto potrebbe approfittare senza indugi degli sconti in arrivo dalla Premier League.

Calciomercato Roma, caccia al difensore in Premier: doppio via libera dal Chelsea

Il dirigente portoghese ha avuto grande confidenza con il calciomercato in Inghilterra nelle ultime stagioni, ed a gennaio il copione sembra ripetersi. In pieno clima Black Friday, si aprono le porte ad una doppia occasione in casa Chelsea per Tiago Pinto.

La squadra londinese, che ha ceduto in prestito Lukaku alla Roma in estate, potrebbe dare il via libera per due difensori con la formula del prestito. Parliamo di Trevoh Chalobah e Malanga Sarr, sono questi i due nomi più caldi sull’asse Roma-Londra secondo quanto evidenzia il ‘Corriere dello Sport’. Stipendi importanti, ma l’apertura al prestito potrebbe essere decisiva per chiudere il rinforzo immediato a gennaio.