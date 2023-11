Rinnovo Mourinho e quella fantasia spinta: ultima parola Friedkin

Futuro Mourinho, rinnovo con la Roma possibile. Il tecnico portoghese resta in attesa delle manovre della proprietà Friedkin. Deadline fissata per la risposta all’allenatore in scadenza.

Ritorna tema caldissimo il futuro di José Mourinho sulla panchina della Roma. Il tecnico portoghese è in scadenza di contratto a giugno ed ora rimbalzano importanti novità che aprono al rinnovo con i giallorossi. Il tema della scadenza dell’accordo con la squadra giallorossa è stato evidenziato dallo stesso Special One in conferenza stampa. Nonostante le insistenti voci che vedono il portoghese nel mirino dell’Arabia Saudita, ma non solo, non è da escludere la possibile firma con la Roma nei prossimi mesi.

Nella sua lunga e gloriosa carriera José Mourinho non è mai stato per più di tre stagioni consecutive sulla stessa panchina. A partire dal Porto, passando per Inter, Real Madrid e le esperienze in Premier League, oltre il terzo anno lo Special One non è mai arrivato. Questa condizione unica potrebbe avverarsi, non senza sorprese, alla Roma. La scadenza contrattuale di Mourinho è fissata al giugno del 2024 ma lo stesso tecnico lusitano avrebbe aperto la porta ad un prolungamento di contratto, che lo blinderebbe alla panchina romanista.

Rinnovo Mourinho, nessun appello pubblico: risposta Friedkin entro febbraio

Se negli ultimi giorni si era paventata l’ipotesi di un annuncio pubblico da parte di José Mourinho, ora a ridimensionare le cose ci ha pensato il cronista Augusto Ciardi. Il giornalista evidenzia come il portoghese abbia già lanciato segnali chiavi in ottica rinnovo con la Roma, ma che non farà alcun appello pubblico al di fuori dei classici spazi di comunicazione.

La palla sul tema del rinnovo contrattuale passa quindi alla proprietà statunitense, con a capo Dan Friedkin. Il presidente della Roma avrà legittimamente l’ultima parola in capitolo sulla panchina giallorossa. Il texano avrebbe un solo paletto da rispettare nei confronti del tecnico in scadenza: formulare una risposta alla richiesta di rinnovo entro febbraio del prossimo anno. Tra pochi mesi dunque potrebbe arrivare il verdetto decisivo intorno al futuro di Mourinho e la panchina della Roma.