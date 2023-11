Rinnovo Mourinho: fissata la data dell’annuncio

Rinnovo Mourinho, dopo tanta incertezza sul suo futuro ecco che viene fissata la data per l’annuncio del prolungamento del contratto

Tiene ancora banco nella capitale la questione legata al futuro di José Mourinho sulla panchina giallorossa. Il contratto dello Special One è in scadenza a giugno e, almeno finora, tentativi di rinnovo da parte della società non ce ne sono stati, tutt’altro.

I risultati ottenuti dalla squadra durante la prima parte del campionato hanno portato proprietà e tifosi ad interrogarsi sul lavoro svolto da Mourinho alla Roma, in molti sono arrivati a chiedere la testa del tecnico, e in un momento di particolare crisi cominciarono a circolare le prime notizie secondo le quali sarebbe potuto arrivare l’esonero.

Difficile comunque pensare che il portoghese venga sollevato dall’incarico prima della fine della stagione, salvo scivoloni clamorosi in classifica, soprattutto a causa del suo ingaggio, circa sette milioni di euro all’anno, ai quali andrebbero aggiunti quelli dell’eventuale sostituto. A sorpresa però secondo le ultime indiscrezioni il suo futuro non sarebbe così scontato, e a breve potrebbe addirittura arrivare l’annuncio riguardo un suo prolungamento di contratto.

Con Mourinho in panchina il processo di crescita del club ha fatto un enorme balzo in avanti, è anche grazie a lui se calciatori del calibro di Dybala e Lukaku hanno deciso di sposare la causa giallorossa, ed è sempre lui uno dei principali artefici delle gloriose cavalcate in Europa degli ultimi due anni.

Lo Special One è stato capace di riportare un titolo nella capitale dopo più di dieci anni dall’ultima volta, e solo l’arbitraggio insufficiente non gli ha permesso di sollevare l’Europa League contro il Siviglia. Nonostante una stagione ancora incerta con più ombre che luci potrebbe comunque esserci un lieto fine nella storia d’amore tra Mourinho e la Roma.

Secondo quanto riportato da TeleRadioStereo le strade dei giallorossi e dello Special One potrebbero non dividersi a fine stagione, nonostante sia corteggiato sia dai club arabi che dal Newcastle la volontà di Mourinho sarebbe quella di rinnovare il suo contratto con la Roma, e sarebbe addirittura pronto ad annunciarlo pubblicamente. La voglia è quella di proseguire dunque, tuttavia i contatti per un rinnovo non sono ancora stati avviati, la palla passa ai Friedkin che dovranno dunque decidere quale sarà il futuro allenatore della squadra.