Terremoto in Serie A: falso in bilancio e rischio penalizzazione

Scoppia un nuovo caso in Serie A, con l’inchiesta su plusvalenze e falso in bilancio che potrebbe portare ad una nuova penalizzazione. Perquisizioni delle Fiamme Gialle nel club bianconero.

Torna lo spettro dell’inchiesta sulle plusvalenze in Serie A, con l’accusa di falso in bilancio che apre gli scenari a nuove penalizzazioni. La Guardia di Finanza ha svolto una perquisizione nella sede del club bianconero. I capi di accusa che si ipotizzano in questa fase di indagini sono tre e spunta anche il reato di falso in bilancio. Nuovamente la classifica del campionato italiano può essere stravolta dalle penalizzazioni decise dalla Giustizia Sportiva.

Lo scorso anno la Juventus è stata al centro dell’inchiesta Prisma, che ha portato la Giustizia sportiva alla penalizzazione finale di dieci punti in classifica. La griglia finale della Serie A è stata stravolta dalle decisioni extra campo, che hanno permesso alla Roma di conquistare il sesto posto in classifica proprio ai danni della squadra bianconera. Anche in questa stagione lo scenario rischia di ripetersi, ad essere coinvolta stavolta nell’indagine è direttamente l’Udinese, nell’ambito di un’operazione di compravendita proprio con la Juventus parte in causa.

Plusvalenze e falso in bilancio, perquisita la sede dell’Udinese: indagine sull’operazione Mandragora

La Guardia di finanza di Udine ha svolto una perquisizione negli uffici dell’Udinese il 3 novembre. A rivelarlo è l’edizione odierna del ‘Messagero Veneto’, che sottolinea come i reati ipotizzati dagli investigatori siano tre. Ovvero il falso in bilancio, l’ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza e la dichiarazione fraudolenta mediante documenti falsi. Nel mirino l’operazione Mandragora in casa friulana.

Nel 2018, il centrocampista ora alla Fiorentina, passò dalla Juventus all’Udinese per 20 milioni di euro più un diritto di recompra. Qualora il reato di falso in bilancio venisse accertato dalle autorità per la società friulana non si esclude il rischio di penalizzazione nella stagione in corso. Stagione già complicata dal punto di vista sportivo per i bianconeri. L’Udinese in classifica ha solo 11 punti, con due lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione occupata dal Cagliari.